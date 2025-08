Schiuma pubblica un nuovo singolo dal titolo “Birre + Onestà”

Birre + Onestà è il nuovo singolo di Schiuma, in collaborazione con 5070 e Dj MS, disponibile dal 25 luglio per Gold Leaves Academy. Un brano che racconta, tra onestà e leggerezza, il percorso di guarigione dopo una storia che non sarebbe dovuta finire.

Birre + Onestà nasce dall’incontro fra tre personalità diverse, che si incrociano e completano in un brano dal sound indie pop con influenze hip-hop. La voce delicata di Schiuma si alterna alle barre di 5070, creando un contrasto arricchito sul finale dagli scratch di Dj MS. Tre mondi e tre personalità che si uniscono in un brano dal sapore estivo e leggero.

Il brano descrive la fine di una relazione, sospesa tra momenti di onestà e leggerezza, ma anche sconforto e mancanza, sempre con la consapevolezza che, prima o poi, anche il dolore più grande si dissolve. La penna di Schiuma è visiva, diretta e quotidiana: tra una foto sbiadita in macchina e un letto vuoto, anche se non dovrebbe esserlo, ogni dettaglio diventa emozione.

CREDITI

Autori: Susanna Trevisani, Filippo Augugliaro Pastorino

Compositori: Alessandro Cacco, Niccolò Russo

BIO

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso“, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean“, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori. Con “Piccoli problemi” l’artista allarga il suo posizionamento all’interno degli store, attendo altresì ottimi riscontri in termini di ascolti. Nei mesi seguenti pubblica prima “RIP” e poi “Amore e colla” iniziando ad attirare l’attenzione dei media. Successivamente pubblica il brano “scusanonlofacciopiù” in collaborazione con nudda e, a seguire, “Canzone triste” e “Ossessionata”, rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre. Il primo brano uscito nel 2023 è “Più piccolo”, in collaborazione con gli Antartica, seguito dal singolo “Lalala”. A giugno 2023 pubblica il suo primo EP, “Armonia/silenzio” che le permette di ottenere maggiore visibilità e ulteriori posizionamenti all’interno degli store. I successivi singoli “Domenica”, “Domani sarò un ragno”, “Non ti scusare (Anna)”, “L’ironia è una cosa” e “Ti perdoneresti? Io mai” e le collaborazioni con Yosef, Blue Phelix, Andrea di Giovanni e i Queen of Saba in “Amami adesso” le permettono di consolidare la sua credibilità artistica e in termini di posizionamento discografico.

L’esordio nel 2025 inaugura la collaborazione con la cantautrice Alek con il singolo “Alaska” pubblicato a marzo 2025. A maggio dello stesso anno esce il singolo “faccio schifo come te“, seguito a luglio da “Birre + Onestà“, che vede la collaborazione con il rapper 5070 e Dj MS.