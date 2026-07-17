Savino Valerio firma il successo internazionale di Plaza De Mundo Project con “Light of the Soul”

Il Plaza De Mundo Project, creatura artistica del compositore e produttore italiano Savino Valerio, continua a espandere il proprio raggio d’azione oltre i confini nazionali. Il nuovo singolo “Light of the Soul” sta infatti ottenendo importanti riscontri nelle classifiche internazionali dedicate alla musica elettronica, ambient e cinematic, confermando la forza e l’unicità di un progetto che unisce ricerca sonora, emozione e visione artistica.

Classe 1968, Valerio vanta un percorso costruito nel tempo tra formazione classica, sperimentazione elettronica e produzione discografica.

Figlio d’arte, cresce immerso nella musica grazie al padre, flicorno tenore e solista nelle principali orchestre di fiati del Sud Italia. Dopo lo studio del pianoforte, amplia il proprio linguaggio esplorando sintetizzatori e sound design, arrivando a collaborare con importanti studi di registrazione come il Suono di Ripetta di Roma e affermandosi come arrangiatore, ingegnere del suono e autore di colonne sonore.

Con Plaza De Mundo Project, Valerio dà vita a un universo musicale personale, in cui pianoforte, strumenti acustici, elettronica e suggestioni cinematografiche convivono in equilibrio. Un percorso che negli anni si è arricchito di pubblicazioni, EP, singoli e della collana elettronica Signal Landscapes, dedicata alla ricerca timbrica e alle atmosfere narrative.

“Light of the Soul” rappresenta una sintesi matura di questa visione. Il brano nasce dall’incontro tra due mondi solo apparentemente distanti: il calore degli strumenti acustici e la forza evocativa dell’elettronica. L’apertura è affidata al timbro intenso e contemplativo della dobro di Mario Marco Farinato, che disegna un’atmosfera sospesa, quasi orientale. Progressivamente, groove elettronici, sintetizzatori e arpeggiatori ampliano lo spazio sonoro, creando un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità.

Nella seconda parte, le chitarre elettriche di Carmine Migliore introducono una nuova energia, trasformando l’introspezione iniziale in una progressiva apertura verso la luce. È un’evoluzione naturale, in cui la dimensione meditativa lascia spazio a una forza più luminosa, mantenendo sempre l’equilibrio tra sensibilità acustica e ricerca elettronica.

Il successo internazionale di “Light of the Soul” conferma la capacità di Plaza De Mundo Project di parlare a un pubblico trasversale, grazie a un linguaggio musicale che non sostituisce l’acustico con l’elettronico, ma li mette in dialogo, valorizzandone le potenzialità espressive. Un riconoscimento che si inserisce in un percorso coerente e in continua evoluzione, fatto di paesaggi sonori, contaminazioni e narrazione musicale, e che consolida Savino Valerio come una delle voci più interessanti della scena elettronica e cinematica contemporanea.