“Saudade di Te” è il singolo di debutto di Roberto Montisano

Venerdì 10 ottobre 2025 segna il debutto di Roberto Montisano, cantautore e musicista calabrese che divide la sua vita tra l’Italia e il Portogallo. “Saudade di Te” è il suo primo singolo (in distribuzione Believe Music Italy), un brano che racchiude tutta la malinconia del titolo: una ballata elettrica che parla di ciò che resta dopo che qualcuno se ne va — ma non del tutto.

La saudade diventa il centro emotivo di una scrittura che intreccia chitarre indie-rock, synth dal respiro dream-pop e parole che sanno di sale, pioggia e ritorni. Montisano canta la nostalgia non come ferita, ma come presenza costante, un sentimento che abita le cose di ogni giorno: il lavoro, i gesti ripetuti, la marea che si gonfia, la silhouette di una persona che continua a tornare nei pensieri. Con “Saudade di Te“, Roberto apre la strada al suo primo EP, “Respirare la Polvere“, in uscita all’inizio del 2026. Un progetto intimo e minimale, costruito su quattro brani che si muovono tra ricordi, silenzi e verità lasciate in sospeso. C’è qualcosa di volutamente grezzo nel suo suono — come una demo mai finita o una confessione che sfugge di mano —, un equilibrio fragile tra il calore dell’analogico e il respiro onirico dell’elettronica. La polvere del titolo è quella delle esperienze che si sedimentano nel tempo, delle cose che non si riescono a buttare via. È la traccia che resta quando tutto sembra passato, ma continua a vibrare, come un’eco che non smette di respirare.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/saudade-di-te

Autori: Roberto Montisano, Sean Cronin, Vincenzo Montisano

Produttori: Cláudio Tavares, Roberto Montisano

Mix: Cláudio Tavares

Master: Tiago Rodrigues

BIO:

Roberto Montisano, cantautore e musicista calabrese, vive tra l’Italia e il Portogallo.

La sua musica è un intreccio di chitarre indie-rock, synth dream-pop e scomode nostalgie. Esordisce nel 2025 con il suo primo singolo, “Saudade di Te” che anticipa l’arrivo di un EP che vedrà la luce all’inizio del 2026. Le sue canzoni parlano dei gesti quotidiani, il lavoro alienante, la marea che si gonfia, la silhouette di una persona amata: un mix di sole e pioggia, una malinconia leggera che parla delle difficoltà e della bellezza del vivere.