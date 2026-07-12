San Valentino Jazz Festival a San Valentino Torio (SA) il 24, 25 e 26 luglio

Il programma del San Valentino Jazz Festival prevede tre giornate dedicate al jazz, tra concerti e masterclass tematiche pensate per approfondire la storia e la cultura di questo straordinario genere musicale. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nei suggestivi giardini di Palazzo Formosa.
Tra gli ospiti più attesi figurano Matteo Franza, Mario Rosini e Stefano Di Battista, protagonisti delle esibizioni serali.
Tra le novità dell’edizione di quest’anno spiccano le masterclass gratuite, rivolte a studenti, appassionati e musicisti. Gli incontri si terranno ogni giorno, dalle 16:00 alle 18:00, negli spazi di Palazzo Formosa, offrendo un’importante occasione di formazione e confronto con artisti di grande esperienza.
I concerti avranno inizio alle ore 21:00 secondo il seguente calendario:
- 24 luglio – Napoli Cuba solo andata con la Matteo Franza Reunion, special guest Giovanni Imparato.
- 25 luglio – Mario Rosini 4et.
- 26 luglio – Stefano Di Battista.
A partire dalle ore 23:00, ogni serata proseguirà con l’Augusto Electroswing Experience, che animerà il palco con ritmi coinvolgenti per far ballare il pubblico fino a tarda notte, nel cuore dell’estate.
La seconda edizione del San Valentino Jazz Festival si appresta a consolidare il risultato lusinghiero dell’edizione precedente, proponendosi come un appuntamento stabile per tutti gli appassionati e degli addetti ai lavori di questo genere musicale.