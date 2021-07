Salvatore Riso presenta Contromovimento, il Nuovo Singolo!

Salvatore Riso è un interprete e cantautore italiano. La musica ha sempre guidato le sue scelte, fin da bambino, e per lui non è mai stato facile assecondarle. Adora raccontare storie di persone comuni, come lui, perché nascondono sempre qualcosa di speciale, di inaspettato. Il suo genere si può definire pop anche se ama i cantautori, ma anche la sperimentazione. Ciò che scrive quindi miscela le due cose. Scrivere canzoni è una fortuna, permette di raccontare se stessi e ogni cosa che intersechi la propria vita: storie vere o inventate, personaggi e mondi che esistono solo nella mente; e la realtà, così come si presenta davanti a noi.

Attualmente è uscito il suo nuovo singolo che porta il titolo di “CONTROMOVIMENTO”.

