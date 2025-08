“Salposky” è il nuovo singolo di Villa Psicosi

VILLA PSICOSI torna con un nuovo brano disturbante, viscerale e lucidamente fuori controllo: “SAPOLSKY”. Un’esplosione hyperpop tra glitch, sesso compulsivo e deliri affettivi. Villa Psicosi racconta la bipolarità in amore da dentro, con l’autenticità di chi convive ogni giorno con una diagnosi clinica di disturbo bipolare. Tra riferimenti a Robert Sapolsky, Zizek e cultura pop deviata, “SAPOLSKY” è il manifesto di un artista che mescola filosofia, trauma e desiderio dentro un’estetica post-internet. Villa Psicosi è il re oscuro di Sesto San Giovanni, voce reale di un disagio che non si trucca: si urla, si canta, si trasforma in arte.

“È come ridere mentre pensi alla morte.

O fare sesso mentre stai crollando.”

Con il suo nuovo singolo, Villa Psicosi si spoglia dei riflessi al neon che ne avevano definito l’identità e si concede, per la prima volta, alla dolcezza dell’innamoramento, sempre a modo suo. Dopo esserci abituati al suo immaginario da anima notturna, frenetica e pulsante, questo brano segna un cambio di rotta emotivo e sonoro. Non è solo un singolo romantico: è una dichiarazione di vulnerabilità, la prova che anche chi balla tutta la notte può svegliarsi con gli occhi pieni d’amore.

Non ho scritto questo brano solo da musicista, l’ho scritto da persona innamorata. “SAPOLSKY” non è un pezzo qualsiasi: è la canzone che ho scritto mentre ero in fase maniacale e perso di testa per qualcuno. Dentro c’è tutto: euforia, dipendenza affettiva, sesso compulsivo, paranoia, neuroscienza, glitch, Zizek in TV e troppe emozioni per restare lucido. È un brano vero, scritto con il sangue e l’urgenza di chi ha bisogno che venga ascoltato proprio ora.

“SAPOLSKY” è il mio cuore, incasinato e sincero.

https://bfan.link/sapolskySCOPRI IL BRANO:

Testo e musica: Federico Villa

Prodotta da: Federico Villa

BIO:

Villa Psicosi è un progetto di Federico Villa (La Psicosi Di Ottobre / Jamilla Dischi), produttore, cantante e chitarrista classe ’93 di Sesto San Giovanni. Dopo anni trascorsi in SPDC e comunità per svariati ricoveri a causa di una grave forma di disturbo bipolare, Villa è riuscito ad attenuare questo malessere: lo ha combattuto, si è laureato, ha comprato casa ed ha preso in mano la sua vita; oggi lavora come educatore nelle comunità psichiatriche.

https://www.instagram.com/villapsicosi/