Salerno, Palco d’Autore 2025 – 15 finalisti in gara il 9 novembre

Finale nazionale di “Palco d’Autore” 2025 alla Tana del Blasco di Salerno
Appuntamento con la grande musica d’autore italiana domenica 9 novembre 2025 alla Tana del Blasco di Salerno, che ospiterà la finale nazionale della VI edizione di “Palco d’Autore” — il contest ideato da Tino Coppola e promosso da Bit & Sound Music, ormai riconosciuto come uno degli eventi più importanti nel panorama della canzone d’autore contemporanea.
I finalisti
Sul palco si esibiranno 15 artisti selezionati tra centinaia di candidature provenienti da tutta Italia:
Aurora, Babols, Camyra, Diorhà, Guidoboni, Labene, Lele, Lorena, Modna, Neidia, Neve Rob, NxS, Stefano Ardenghi, Stefano Ferrioli e Vera.
La giuria
A valutare le esibizioni sarà una giuria nazionale d’eccellenza, presieduta da Mimmo Paganelli, produttore e figura di riferimento dell’industria discografica italiana.
Ne fanno parte:
- Davide Cantarella, compositore e musicista
- Rosella Graziuso, giornalista musicale
- Marco Grieco, compositore e arrangiatore
- Sara Mazzaccaro, cantautrice
- Bruno Rubino, autore e produttore
I premi
Nel corso della serata verranno assegnati:
- Le Targhe ufficiali “Musica e Parole” ai primi tre classificati
- Il Premio Speciale alla memoria di Pasquale Curcio, destinato all’artista che si distinguerà per intensità emotiva e autenticità interpretativa
Ospite d’onore: Patrizia Cirulli
Ospite d’onore della serata sarà Patrizia Cirulli, cantautrice e interprete di grande sensibilità, che riceverà un riconoscimento speciale come ambasciatrice della parola in musica e raffinata rappresentante della tradizione poetico-cantautorale italiana.
Dopo gli esordi nei principali festival nazionali, Cirulli ha collaborato con figure storiche come Giovanni Nuti, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi e Franco Battiato, sviluppando una personale visione della canzone come spazio d’incontro tra parola e sentimento.
Più volte finalista del Premio Tenco, vincitrice di tre Premi Lunezia e del Premio Bianca D’Aponte, nel 2018 ha ricevuto la Targa Tenco come finalista per il Miglior Album di Interprete.
A Salerno presenterà alcuni brani del suo repertorio, regalando al pubblico momenti di autentica emozione e classe.
Gli altri ospiti
Completano il programma le performance di Sara Mazzaccaro e Gabriele Manzo, artista e performer di grande talento.
La serata sarà condotta dal giornalista e conduttore televisivo Claudio Gambaro, presenza storica del format. Come sempre, non mancheranno le sorprese.
L’evento sarà ripreso dalle telecamere di Artecultura TV, partner ufficiale della manifestazione, e trasmesso in differita in streaming e su emittenti radio-televisive nazionali.
Informazioni
Finale Nazionale “Palco d’Autore” – VI Edizione
domenica 9 novembre 2025 – ore 20:30
La Tana del Blasco, SP417, 84098 Pontecagnano Faiano SA, Pontecagnano
Tel : 347 777 8086
e-mail: tanadelblasco@gmail.com
Ingresso libero – Posti a sedere assegnati – Servizio di ristorazione interno