Salerno, Palco d’Autore 2025 – 15 finalisti in gara il 9 novembre

Finale nazionale di “Palco d’Autore” 2025 alla Tana del Blasco di Salerno

Appuntamento con la grande musica d’autore italiana domenica 9 novembre 2025 alla Tana del Blasco di Salerno, che ospiterà la finale nazionale della VI edizione di “Palco d’Autore” — il contest ideato da Tino Coppola e promosso da Bit & Sound Music, ormai riconosciuto come uno degli eventi più importanti nel panorama della canzone d’autore contemporanea.

I finalisti

Sul palco si esibiranno 15 artisti selezionati tra centinaia di candidature provenienti da tutta Italia:

Aurora, Babols, Camyra, Diorhà, Guidoboni, Labene, Lele, Lorena, Modna, Neidia, Neve Rob, NxS, Stefano Ardenghi, Stefano Ferrioli e Vera.

La giuria

A valutare le esibizioni sarà una giuria nazionale d’eccellenza, presieduta da Mimmo Paganelli, produttore e figura di riferimento dell’industria discografica italiana.

Ne fanno parte:

Davide Cantarella , compositore e musicista

, compositore e musicista Rosella Graziuso , giornalista musicale

, giornalista musicale Marco Grieco , compositore e arrangiatore

, compositore e arrangiatore Sara Mazzaccaro , cantautrice

, cantautrice Bruno Rubino, autore e produttore

I premi

Nel corso della serata verranno assegnati:

Le Targhe ufficiali “Musica e Parole” ai primi tre classificati

ai primi tre classificati Il Premio Speciale alla memoria di Pasquale Curcio, destinato all’artista che si distinguerà per intensità emotiva e autenticità interpretativa

Ospite d’onore: Patrizia Cirulli

Ospite d’onore della serata sarà Patrizia Cirulli, cantautrice e interprete di grande sensibilità, che riceverà un riconoscimento speciale come ambasciatrice della parola in musica e raffinata rappresentante della tradizione poetico-cantautorale italiana.

Dopo gli esordi nei principali festival nazionali, Cirulli ha collaborato con figure storiche come Giovanni Nuti, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi e Franco Battiato, sviluppando una personale visione della canzone come spazio d’incontro tra parola e sentimento.

Più volte finalista del Premio Tenco, vincitrice di tre Premi Lunezia e del Premio Bianca D’Aponte, nel 2018 ha ricevuto la Targa Tenco come finalista per il Miglior Album di Interprete.

A Salerno presenterà alcuni brani del suo repertorio, regalando al pubblico momenti di autentica emozione e classe.

Gli altri ospiti

Completano il programma le performance di Sara Mazzaccaro e Gabriele Manzo, artista e performer di grande talento.

La serata sarà condotta dal giornalista e conduttore televisivo Claudio Gambaro, presenza storica del format. Come sempre, non mancheranno le sorprese.

L’evento sarà ripreso dalle telecamere di Artecultura TV, partner ufficiale della manifestazione, e trasmesso in differita in streaming e su emittenti radio-televisive nazionali.

Informazioni

Finale Nazionale “Palco d’Autore” – VI Edizione

domenica 9 novembre 2025 – ore 20:30

La Tana del Blasco, SP417, 84098 Pontecagnano Faiano SA, Pontecagnano

Tel : 347 777 8086

e-mail: tanadelblasco@gmail.com

Ingresso libero – Posti a sedere assegnati – Servizio di ristorazione interno