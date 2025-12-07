“Salento Jazz” – musica d’autore in Puglia dal 19 dicembre 2025

Il Salento si prepara ad accendere le luci sulla musica d’autore con “Salento Jazz”, la rassegna dedicata ai ritmi sincopati e allo swing contemporaneo. Dal 19 dicembre, Maglie, Otranto e Lecce ospiteranno una serie di appuntamenti che intrecciano concerti, incontri e formazione, valorizzando alcuni tra gli artisti più interessanti del panorama italiano e internazionale.

Salento Jazz è una realtà storica dello spettacolo dal vivo, attiva da quasi quarant’anni e oggi considerata uno dei riferimenti più solidi del jazz italiano. Attento alla ricerca e ai linguaggi contemporanei, il festival ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del genere sul territorio, trasformandolo da proposta di nicchia a esperienza culturale condivisa e intergenerazionale. Collaborazioni, progetti, relazioni con musicisti e istituzioni e un profondo radicamento locale ne fanno un presidio stabile della musica dal vivo.

Oggi il festival resta un punto fermo della scena pugliese e nazionale: un patrimonio culturale costruito su passione, professionalità e quattro decenni di attività.

PROGRAMMA

21 dicembre – Castello Volante, Corigliano d’Otranto

Simona Molinari aprirà la rassegna con un concerto elegante e ricco di suggestioni, tra voce sofisticata e atmosfere swing.

22 dicembre – Teatro Paisiello, Lecce

Ore 18.00 – Thomas Umbaca : il giovane compositore e pianista presenterà un live dal forte impatto emotivo.

Ore 21.00 – Raphael Gualazzi: protagonista di un concerto intenso che intreccia blues, soul e jazz con il suo stile inconfondibile.

28 dicembre – Teatro Politeama, Lecce

Avion Travel in concerto, affiancati per l’occasione dalla cantante e compositrice Nesrine: un dialogo musicale tra Mediterraneo, canzone d’autore e nuove contaminazioni.

29 dicembre – Officine Cantelmo, Lecce

Bassolino + Dario Jacque: un progetto che unisce groove contemporaneo, sperimentazione sonora e improvvisazione, per una chiusura dal vivo carica di energia.

30 dicembre – Chiesa Matrice, Maglie (LE)

The Gospel Times, una delle formazioni più rappresentative del gospel europeo, con un concerto dedicato al repertorio spirituals e traditional gospel, animato da una profonda anima soul.

FORMAZIONE

Il 19 dicembre, presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Maglie, si terrà il workshop:

“Improvvisare il jazz: corpo, ascolto, procedure”, dedicato a musicisti, studenti e appassionati interessati ad approfondire tecniche e metodologie dell’improvvisazione.

Biglietti presto in vendita

