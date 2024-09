Grazie ai propri docenti già attivi da oltre venti anni nella sede romana, Saint Louis College of Music dà il via al corso di musica applicata presso il nuovo polo a Milano, qualificandosi come pioniere nell’insegnamento di tale indirizzo musicale nella città meneghina. La produzione di musiche per il cinema, la televisione, il teatro, la pubblicità, gli eventi e i videogiochi sono solo alcune delle opportunità lavorative che offre il diploma accademico in musica applicata

La musica applicata costituisce, al giorno d’oggi, un indirizzo musicale contemporaneo e innovativo, che nasce dall’esigenza di fornire il supporto artistico e compositivo a diverse industrie dell’intrattenimento tra cui il cinema, la televisione, il gaming, la prosa, il musical e la comunicazione. Sono, infatti, considerate musica applicata tutte le produzioni musicali realizzate ad hoc, ad esempio, per un’installazione, un videogioco, uno spot pubblicitario, un film, ecc. In questi casi, il linguaggio musicale si pone al servizio di un media, di un prodotto, di una performance o di un brand, integrandosi con il linguaggio del mezzo al quale viene associato, per suscitare emozioni nell’utente, per accompagnare la drammaturgia, la sceneggiatura, per sottolineare una situazione, un’azione o un paesaggio.

Tra gli sbocchi professionali che la musica applicata offre vi è quindi il produttore di colonne sonore per cinema e televisione (film, serie, fiction, documentari, trasmissioni e rubriche), il produttore di musiche a supporto di pubblicità, spot, trailer, sigle, trasmissioni radiofoniche e colonne sonore per videogiochi. Chi realizza musica applicata può anche occuparsi della creazione di musiche per il teatro, la prosa, i musical, le app, le librerie sonore, i sintetizzatori e campionatori hardware, la comunicazione (internet, telefonia) e gli archivi sonori.

Per poter lavorare in questo ambito, è richiesto il conseguimento del diploma accademico di primo livello in composizione e musica applicata, per acquisire, oltre alle classiche abilità di composizione musicale, competenze di informatica musicale, sound design, musica elettronica e fonia virtuale.

Con Saint Louis l’insegnamento della musica applicata arriva a Milano

Consapevole dell’importanza crescente che la musica applicata sta acquisendo nel panorama dell’intrattenimento, Saint Louis College of Music (saintlouis.eu), il primo Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale in Italia autorizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca al rilascio di diplomi accademici di I e II livello, equivalenti a lauree triennali e specialistiche, in Jazz, Classica, Pop & Songwriting, Composizione, Film Scoring, Musica applicata, Musica elettronica e Tecnico del suono, ha deciso di estendere l’insegnamento di tale indirizzo musicale alla nuova sede milanese, a partire dall’a.a 2024/25. L’istituzione a Milano di un corso accademico interamente dedicato alla musica applicata, già insegnata nella sede di Roma, è stata resa possibile proprio grazie ai docenti romani del triennio tra cui David Logan, Ludovico Fulci, Pasquale Catalano, Paolo Vivaldi e Adriano Melchiorre e dei coordinatori Gianluca Podio e Silvio Relandini, che si sono resi disponibili a trasferte per l’insegnamento.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere riusciti a portare per primi l’insegnamento della musica applicata anche a Milano – afferma il M° Stefano Mastruzzi, direttore del Saint Louis College of Music dal 1998 – Il merito è senza dubbio dei nostri docenti, attivi da oltre venti anni nella sede di Roma, che supporteranno gli studenti che si iscriveranno a Milano, oltre che nelle classiche materie di indirizzo compositivo musicale, anche nell’apprendimento di competenze tecnologiche necessarie per chi intende lavorare nel campo della musica applicata.”

About Plena Education

Nata in Italia nel 2020, Plena Education (https://www.plenaeducation.it/) è un Hub Educativo che racchiude al suo interno differenti tipologie di Scuole e ospita oltre 4000 studenti. Lo scopo di Plena è di offrire agli studenti l’opportunità di immergersi e vivere direttamente la cultura e la creatività italiana, attraverso lo studio di Arte, Fashion, Design, Musica, Mediazione Linguistica, Audiovisivo, Multimedia, Gaming di cui il nostro Paese è centro di eccellenza. Un’offerta formativa ampia che a seconda degli Istituti e delle loro locazioni (Ferrari Fashion School – Milano; RUFA – Roma & Milano; SPD – Milano; SAINT LOUIS – Roma & Milano; CIELS – Brescia, Padova e Bologna; MADE – Siracusa) propone percorsi in Design (Grafica, Fashion, Car & Transportation, Food, Prodotto e Interni, Architettura, Pianificazione urbana, Exhibition), Belle Arti (Pittura, Disegno, Scultura, Ceramica, Fotografia), Arti Liberali (Storia dell’arte, Storia, Museologia, Cinema, Teatro, Letteratura, Cultura italiana), Musica (Pop, Jazz, Composizione e scrittura, Musica applicata, Ingegneria del suono e Composizione di musica elettronica) e, infine, Mediazione linguistica (Interpretariato, Turismo, Wine and Food, Criminologia). Plena offre, inoltre, una vasta gamma di attività extracurriculari, tra le quali esperienze sportive e gite a siti di interesse e musei della penisola italiana.

About Saint Louis College of Music

Il Saint Louis College of Music (https://www.slmc.it/) è il primo e unico Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale in Italia autorizzato dal Ministero dell’Università e Ricerca al rilascio di diplomi accademici di I e II livello, equivalenti a laurea magistrale specialistica, in Jazz, Pop & Songwriting, Composizione, Film Scoring e Musica applicata, Musica elettronica e Tecnico del suono. Il Saint Louis continua a crescere ed espandersi, aprendo una nuova sede a Milano, in Piazzale Lugano, all’interno di un grande complesso immobiliare in cui operano anche la Scuola Politecnica di Design e la RUFA Rome University of Fine Arts, un polo multifunzionale dedicato alle professioni artistiche.