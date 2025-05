SABINA DI PAOLANTONIO: esce “Canción Bolero”, un viaggio tra jazz e romanticismo caraibico

È in uscita mercoledì 7 maggio 2025 Canción Bolero, album d’esordio della cantante Sabina Di Paolantonio, pubblicato da PlayCab e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Un progetto musicale che intreccia le atmosfere intime e malinconiche del bolero caraibico con la libertà espressiva del jazz, attraverso nove brani classici reinterpretati con sensibilità e gusto contemporaneo.

Frutto di un profondo lavoro di ricerca musicale e umana, Canción Bolero si presenta come un viaggio sentimentale tra storie di amori e nostalgie, evocati con delicatezza dalla voce della vocalist abruzzese. Gli arrangiamenti, curati dal contrabbassista e co-produttore Emanuele Di Teodoro, danno nuova luce ai brani, con l’apporto di tre eccellenti musicisti: Arturo Valiante (pianoforte), Fabrizio Mandolini (sassofoni) e Niki Barulli (batteria e percussioni).

Tra i brani più significativi spiccano Cuando vuelva a tu lado, celebre anche come What a difference a day makes, Tú me acostumbraste, Besame mucho in tempo di 5/4, e Historia de un amor, pubblicato come terzo singolo. Ogni traccia è reinterpretata con rispetto per la tradizione ma anche con spirito creativo, in un delicato equilibrio tra sentimento, ricerca sonora e interpretazione personale.

Sabina Di Paolantonio, diplomata al Conservatorio di Teramo dopo una formazione classica, si è formata in ambito jazz collaborando con numerosi artisti del panorama nazionale. Canción Bolero rappresenta il compimento di un percorso artistico costruito tra passione, studio e scoperta, che trova nel bolero la chiave espressiva ideale per il suo mondo interiore.