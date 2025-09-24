RUMBA DE BODAS il 17 ottobre in concerto allo SPAZIO211 di Torino

Inarrestabili fin dalla loro nascita, i Rumba De Bodas portano sul palco un’esplosione di energia e contaminazioni musicali capace di catturare l’attenzione del pubblico dal primo all’ultimo istante. I loro concerti sono veri e propri viaggi attraverso confini sonori sempre diversi, durante i quali è impossibile restare fermi.

Il gruppo nasce a Bologna nel 2008 dall’incontro di alcuni compagni di scuola. Il nome unisce due espressioni tipiche del dialetto bolognese: “rumba”, cioè far casino, e “bodas”, che rimanda ai matrimoni e diventa metafora del loro continuo intreccio di generi musicali. Nei primi anni si fanno conoscere esibendosi per strada, con un’intensa attività di busking che li porta a calcare piazze italiane ed europee.

Col tempo conquistano alcuni dei festival più importanti del continente e affiancano all’attività live una produzione discografica che comprende tre album: Just Married (2012), Karnival Fou (2014) e Superpower (2018), quest’ultimo pubblicato con l’etichetta Irma Records.

Il loro sound evolve costantemente: dalle sonorità iniziali, vicine a swing, ska e reggae, i Rumba De Bodas si spostano progressivamente verso funk, new soul, afrobeat ed elettronica, confermando una vocazione musicale sempre in movimento.

Video del brano Chale

RUMBA DE BODAS

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025

sPAZIO211 – VIA F. CIGNA 211, TORINO

DOORS H 21

BIGLIETTO IN PREVENDITA EU 17,25

PREVENDITE ATTIVE SU DICE