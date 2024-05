Ruggero dei Timidi dal vivo al Cowboys’ Guest Ranch di Voghera (PV) il 2 giugno in versione country

In programma domenica 2 giugno il concerto di Ruggero de I Timidi presso il Cowboys’ Guest Ranch di Voghera (PV), dove l’artista è atteso con uno show del tutto speciale.

Ruggero, cantante romantico per eccellenza, indosserà jeans e cappello da cowboy per un live in versione acustica dei suoi brani più celebri, riarrangiati per l’occasione in chiave country.

Una cavalcata tra i più grandi successi di Ruggero, in esclusiva per la serata con le sonorità del vecchio West. Con lui sul palco la cantante Fabiana Incoronata Bisceglia, considerata dalla critica la nuova Dolly Parton italiana, e il polistrumentista Davide “Bill” Brambilla.

Ruggero è il cantante da night che mancava in questi anni, un cocktail perfetto che mescola modernità e vintage. Con le sue canzoni affronta tematiche che gli altri cantanti non hanno il coraggio di affron­tare, sia in amore che nella vita di tutti i giorni, canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate veri e propri inni: da “Timidamente io” a “Notte Romantica”, passando per “Padre e Figlio” e “La Canzone dell’estate”, ma anche la sua personalissi­ma versione del celebre brano “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Dopo essersi fatto conoscere tramite il web, è stato lanciato in radio prima da Ciao Belli di Radio Deejay, poi dallo Zoo di Radio 105 con varie incursioni a La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24. Televisivamente ha partecipato a Tu Si Que Vales su Canale 5, Quelli che il calcio su Rai 2, 90 Special su Italia e molto altro. Ha al suo attivo oltre 800 concerti, esibendosi nei principali club e teatri italiani.

Domenica 2 giugno

Ore 21

Cowboys’ Guest Ranch

Via T. Morato, 18 – Voghera (PV)

Ingresso Euro 15

Infoline 0383364631