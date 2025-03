Rubrica speciale su Jorge Amado in onda all’interno di Stereonotte: Brasil condotto da Max De Tomassi e l’artista Francesca Elena Monte

Il 23 marzo su Rai Radio 1 è andata in onda la prima puntata della nuova rubrica “Amado Mio” all’interno del programma Stereonotte: Brasil condotto da Max De Tomassi (la domenica e il lunedì dall’01:05 alle 04:00). In totale otto puntate che andranno in onda fino a metà aprile dedicate ai romanzi dello scrittore brasiliano Jorge Amado a cui, l’artista piemontese Francesca Elena Monte darà voce leggendo alcuni estratti.

Ogni puntata è dedicata ad un libro diverso. Si è cominciato con il primo romanzo di Amado, “Il Paese del Carnevale” e si proseguirà approfondendo l’arte narrativa del grande romanziere di Bahia, attraverso i suoi romanzi più rappresentativi.

«La radio è un mezzo magico – racconta Francesca Elena Monte – che veicola voci, suoni ed emozioni in una maniera molto intensa, del tutto speciale. Tuffarmi così profondamente dentro i testi, per trarne ogni più piccola sfumatura, è stata una prova ed un viaggio indimenticabile. Invito tutti gli appassionati di letteratura brasiliana e tutti i curiosi – conclude Francesca Elena – a sintonizzarsi per provare l’esperienza di ascoltare ad occhi chiusi, immergendosi completamente nelle atmosfere, nelle trame e nei personaggi indimenticabili del grande Jorge Amado».

Francesca Elena Monte ha cominciato a calcare il palcoscenico da bambina, prima come attrice, poi come cantante. Teatro e musica sono passioni che la accompagnano da sempre e che attraverso una formazione meticolosa sono diventate oggetto del suo lavoro, sia come performer che come insegnante. Attività, quest’ultima, che svolge con molta dedizione presso la scuola di arti performative che lei stessa ha fondato a Cuneo. Da sempre innamorata del Brasile e della sua cultura, oltre ad essere cantante di Bossa Nova e Música popular brasileira (Mpb) si occupa della traduzione di testi dal portoghese all’italiano. Francesca Elena Monte nel 2024 ha pubblicato il suo ultimo album intitolato “E Muito Mais” Italia – Brasile andata e ritorno (Ultrasound Records) un omaggio agli autori italiani che si sono ispirati alle sonorità brasiliane e agli autori brasiliani che hanno scritto per interpreti italiani. Il risultato è un compendio di canzoni che rappresentano non solo la colonna sonora di un’epoca, ma anche una testimonianza culturale di due nazioni, Italia e Brasile, capaci di esprimere attraverso la musica le proprie tradizioni, emozioni e aspirazioni. Gli album precedenti sono stati dedicati rispettivamente a Vinicius de Moraes e Chico Buarque.