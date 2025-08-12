Rototom Sunsplash 2025 – il festival del reggae europeo dal 16 al 23 agosto a Benicàssim (Spagna)

Rototom Sunsplash 2025: il reggae al centro del Mediterraneo.

Dal 16 al 23 agosto, a Benicàssim (Spagna), si terrà la 30ª edizione del Rototom Sunsplash, il più importante festival reggae d’Europa dal 1994. Lo scorso anno ha accolto oltre 204.000 presenze da tutto il mondo, confermandosi come punto di riferimento internazionale.

Un vero e proprio hub culturale e artistico, aperto a tutti e con un’attenzione speciale alle famiglie, che unisce valori, sostenibilità e intrattenimento. Otto giorni di musica, incontri e spettacoli con migliaia di artisti da più di 25 Paesi e 5 continenti, quasi 200 eventi e 20 aree tematiche su oltre 130.000 m².

Main Stage

Sul palco principale si alterneranno grandi nomi della scena internazionale e giovani promesse.

Tra i più attesi:

Shaggy , due volte vincitore di un Grammy, che festeggerà i 30 anni di Boombastic.

, due volte vincitore di un Grammy, che festeggerà i 30 anni di Boombastic. The Wailers , la storica band di Bob Marley, insieme a Ky-Mani Marley e Julian Marley per celebrare gli 80 anni che il re del reggae avrebbe compiuto.

, la storica band di Bob Marley, insieme a e per celebrare gli 80 anni che il re del reggae avrebbe compiuto. Burning Spear , leggenda del reggae mistico e veterano del Rototom.

, leggenda del reggae mistico e veterano del Rototom. Tiken Jah Fakoly, Misty in Roots, Steel Pulse e molti altri.

Lion Stage

Vetrina della scena musicale globale, ospiterà:

Gli italiani 99 Posse e Mellow Mood .

e . Il jungle-reggae di Vandal .

. Big Red , padre dello stile “vapore dub”.

, padre dello stile “vapore dub”. Ana Tijoux , icona dell’hip-hop latinoamericano.

, icona dell’hip-hop latinoamericano. La Yegros , regina della nu-cumbia.

, regina della nu-cumbia. Movimiento Original , Maruja Limón , Mystically e tante altre proposte.

, , e tante altre proposte. In anteprima europea, gli Aurorawave, band californiana che unisce reggae e metal.

Dancehall

Un angolo di Giamaica sulle coste spagnole, con i migliori ballerini e DJ internazionali:

Kybba , astro nascente che mescola ritmi latini, elettronica e trap.

, astro nascente che mescola ritmi latini, elettronica e trap. Il veterano Lampadread .

. Warrior Sound, Jazzy T, David Rodigan e molti altri.

Altri palchi

Dub Academy : sound system di alto livello come Channel One , Iration Steppas , Moanbessa .

: sound system di alto livello come , , . Jumping : mix di afro, soul, R&B, funk, hip-hop, dubstep, drum’n’bass e trap.

: mix di afro, soul, R&B, funk, hip-hop, dubstep, drum’n’bass e trap. Jamkunda Stage: tutte le sfumature della musica africana, dall’afrobeat all’amapiano.

Oltre la musica

Rototom Sunsplash 2025 è anche un’esperienza di vacanza:

Venti aree tematiche con stand gastronomici da tutto il mondo, opzioni vegetariane, vegane e gluten free.

La Sunbeach sulla spiaggia Gurugú, per musica, relax e cocktail vista mare.

sulla spiaggia Gurugú, per musica, relax e cocktail vista mare. Social Forum , House of Rastafari e Reggae University per dibattiti e workshop.

, e per dibattiti e workshop. Spazi per sport, arte, scienza e attività per tutte le età: Pachamama, Social Art Gallery, Rototom Circus, Magico Mundo, Teen Yard e Discovery Lab (in collaborazione con il CERN).

Ospiti speciali:

Sonia Guajajara , Ministra dei Popoli Indigeni del Brasile.

, Ministra dei Popoli Indigeni del Brasile. Agustín Ostos , viaggiatore e documentarista di “Soy Tribu”.

, viaggiatore e documentarista di “Soy Tribu”. Raquel Martí, direttrice esecutiva di UNRWA España.

Proiezioni:

Bob Marley – One Love, biopic sul re del reggae.

Los sueños de Pepe – Movimiento 2052, dedicato all’ex presidente uruguaiano Pepe Mujica.

Il campeggio

Un vero villaggio attrezzato: assistenza sanitaria 24h, accessi facilitati per disabili, cucine comunitarie, servizi igienici, parcheggi, info point e acqua potabile gratuita.

Impegno per l’ambiente

Il Rototom è uno dei festival più green d’Europa:

Raccolta differenziata e riciclo acque.

Energia solare e illuminazione LED.

Materiali plastic-free e stoviglie compostabili.

Grazie a queste pratiche ha ottenuto la certificazione AENOR Carbon Footprint secondo lo standard ISO 14064-1:2018.

Il programma completo, le modalità di acquisto dei biglietti le altre informazioni sono disponibili sui seguenti canali:

https://www.facebook.com/rototomsunsplashofficial

https://www.instagram.com/rototomsunsplash/

https://rototomsunsplash.com/