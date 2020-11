Rossometile – DESDEMONA

Rock, quello di Desdemona dei Rossometile, spiccatamente farcito di musicalità a cavallo tra medioevo e rinascimento, dichiaratamente ispirato allo stile celtico tradizionale ma con sonorità metal, a tratti duro e a tratti più soffice, non privo però di momenti poetici e onirici, con ammiccamenti all’austera a musica sacra propria della religiosità d’altri tempi.

L’impostazione stilistica che i Rossometile – gruppo salernitano ultraventennale al suo quinto progetto discografico – hanno scelto per il progetto Desdemona sfrutta con sapienza il potere evocativo di un certo tipo di accostamenti armonici e timbrici nelle composizioni al punto da farle sembrare a tutti gli effetti la colonna sonora di una rappresentazione teatrale o cinematografica. Già dalle prime note sembra di vedere surreali paesaggi nebbiosi, castelli incantati, tramonti infuocati, cavalieri e principesse da salvare dalle fauci dei draghi e prigioni oscure, spaziando ampiamente tra le armonie medievali e rinascimentali e attingendo a piene mani spunti dal rock sinfonico e dai grandi poemi musicali dell’epoca d’oro del progressive rock. Il tutto è abilmente rifinito dall’uso di strumenti tipici d’altri tempi come ghironda, cornamusa e flauto celtico tradizionale.

Nei brani dell’album ricorre trasversalmente il connubio “amore – morte” a cominciare da Desdmona, nome femminile che intitola l’album e che riporta nella sua antica etimologia il significato di “destino avverso”. Il brano omonimo è dedicato alle donne vittime di violenza; tutti gli altri a seguire raccontano delle piccole storie, favole e leggende, in Hela e il corvo si fa riferimento alla tradizione celtica dove il corvo, appunto, rappresenta il trait d’union tra il mondo dei vivi e quello dei morti, Oblivion tratta di separazione e addio. Con Whales of the Baltic Sea Orchestra si esce finalmente dalle oscure foreste brumose nordeuropee e si incontra il freddo mar Baltico dov’è possibile ascoltare i versi soavi delle megattere e delle onde del mare mentre “le cornamuse suonano nel vento”…

Il progetto, molto curato in tutti i suoi aspetti, primi fra tutti la composizione e gli arrangiamenti, risulta gradevole all’ascolto a patto però di essere amanti delle sensazioni un po’ cupe e comunque delle atmosfere a volte “dark” proprie delle antiche favole e leggende.

Track list :

01. Desdemona

02. Oblivion

03. Hela e il corvo

04. Sole che cammini

05. Storie d’amore e peste

06. Rosaspina

07. Mist

08. Nox aracana

09. Whales of the Baltic Sea Orchestra

10. Boia misericordioso

11. Canzone del tramonto

Musicisti:

Ilaria Hela Bernardini – voce

Rosario Runes Reina – chitarra

Pasquale Pat Murino – basso

Gennaro Rino Balletta – batteria

Emilio Antonio Cozza – Ghironda, cornamusa medievale e tin whistle su Whales of the Baltic Sea Orchestra e Canzone del tramonto

Danilo Lupi – Bouzouki su Sole che cammini

Francesco Tedesco – Batteria su Whales of the Baltic Sea Orchestra

Gianluca Quinto – Chitarra solo su Nox arcana

Lucrezia Ardito – Voce narrante su Sole che cammini

Adam Andrearczyk – Cover

Roberto Policastro – Artwork & Booklet

Francesco Tedesco – Recording , mixing & mastering presso IMRecording Studio – Nocera Inferiore (SA)

Scritto, arrangiato e prodotto da Rossometile – Copyright © 2020

Links:

Rossometile

www.rossometile.it

https://www.facebook.com/rossometile/

https://www.instagram.com/rossometile/

https://www.youtube.com/user/rossometile

LC Comunicazione

contatti.lccomunicazione@gmail.com

www.lccomunicazione.com