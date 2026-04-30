Rosario Giuliani e Fabrizio Bosso omaggiano Ornette Coleman il 3 maggio al Festival Jazz Idea (Roma)

Due tra i più illustri musicisti del panorama jazzistico italiano, Rosario Giuliani e Fabrizio Bosso, protagonisti domenica 3 maggio alle ore 18.00 del nuovo appuntamento a ingresso gratuito del Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, con un cartellone che ospita talenti emersi dal Dipartimento Jazz del Conservatorio insieme a grandi nomi del jazz nazionale e internazionale

In occasione della penultima giornata del Festival, Rosario Giuliani e Fabrizio Bosso renderanno omaggio sul palco a una delle figure più rivoluzionarie del jazz, Ornette Coleman, di cui quest’anno ricorre il decennale della scomparsa. Accompagnati dal talento di Sasha Mashin alla batteria e dalla solida presenza di Giulio Scianatico al contrabbasso, Giuliani e Bosso nel progetto “Ornettology” mantengono vivo lo spirito di innovazione e libertà di Coleman reinterpretando i suoi brani più iconici come Lonely Woman, Ramblin’, Blues Connotation, Free e Congeniality, tratti dagli album storici The Shape of Jazz to Come, Tomorrow is the Question! e Something Else!!!!. Non solo un omaggio al grande sassofonista texano, ma anche un’opportunità per esplorare le infinite possibilità del jazz.

In apertura, il concerto “Django’s Way” che vede brani originali, composizioni di Django Reinhardt, temi popolari e standard jazz eseguiti da una formazione acustica: Federico Procopio, Giuseppe Civilelli e Mauro Gregori alle chitarre, special guest il polistrumentista e cantante belga Tcha Limberger, riconosciuto come una delle figure più importanti e di spicco della musica popolare del bacino dei Carpazi.

L’ultima giornata del festival, domenica 17 maggio, si apre alle 18.00 con un tributo raffinato al compositore Michel Legrand e alla coppia di parolieri statunitensi Alan e Marilyn Bergman. Protagonisti di questo speciale ed evocativo omaggio Carla Marcotulli e il pianista Marcello Tonolo, che presentano il nuovo album “Legrand Romance”.

L’edizione 2026 di Jazz Idea si conclude con il concerto del pianista e compositore di origine messicana Fernando Ramsés Dìaz, sul palco con la neonata Santa Cecilia Jazz Orchestra e l’Ensemble Voci diretti da Ettore Fioravanti. Il progetto originale “¡Alegría!” è un’eclettica celebrazione dove il jazz dialoga con la musica classica, il latin e la world music, rispecchiando la formazione cosmopolita di Dìaz.

Con la direzione artistica di Carla Marcotulli, il festival ha confermato anche per questa edizione la volontà di impreziosire il programma dei concerti con l’organizzazione di Masterclass di spessore, che per l’edizione 2026 sono state condotte da Louis Sclavis, Nicola Stilo, Fiorenza Gherardi De Candei, Maurizio Furlani, Eugenio Renzetti.

CONTATTI

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”

Via dei Greci 18, Roma – tel. 06.36096720 – www.conservatoriosantacecilia.it

Ufficio Stampa Festival Jazz Idea

Fiorenza Gherardi De Candei