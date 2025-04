“RONRONEOS” è il nuovo singolo di Muriel

“RONRONEOS“, disponibile dal venerdì 28 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali, è il primo ed unico singolo estratto da “MOMI“, il primo EP di Muriel in uscita il prossimo 18 aprile.

Il brano, scritto interamente in spagnolo, sembra voler consolidare ulteriormente l’identità di quello che è a tutti gli effetti un progetto audace dal sound internazionale. Contaminazioni elettroniche e latine coesistono in una dimensione cruda, accattivante e coinvolgente in grado di catapultarci in un mondo unico: quello di Muriel.

Figlia d’arte, nata nello stesso anno di pubblicazione di “Ok Computer” dei Radiohead, cresce con la musica. Dopo un’adolescenza passata all’estero ed un lungo periodo di sperimentazione ed autoproduzione, torna in Italia per dare vita alla propria visione artistica. E sta imparando a farlo senza scendere a compromessi.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/ronroneos

CREDITS:

Scrittura: Muriel Bassi

Composizione: Lorenzo Di Gemma, Muriel Bassi

Produzione: Lorenzo Di Gemma

Mix: Lorenzo Di Gemma

Direzione creativa: Muriel Bassi

Fotografia: Elia Gabassi

Glam: Emanuele Sofia, Luca Milesi

Styling: Alessia Guizzardi, Christian Marchesich

BIO:

Il risultato?

Un prodotto dal sound internazionale ricco di contaminazioni elettroniche e latine capace di contraddistinguersi con audacia ed inventiva.

https://www.instagram.com/itsmurielbassi/