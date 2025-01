ROMITO | Il 10 gennaio esce il nuovo singolo VERIMMO CHE SUCCERE, il 31 gennaio la presentazione a Napoli

ROMITO, LA BAND NAPOLETANA CHE FONDE FOLK, INDIE ED ELETTROPOP CON LA CULTURA MUSICALE PARTENOPEA, ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO “VERIMMO CHE SUCCERE” IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI DAL 10 GENNAIO 2025 (SoundFly / Self)

IL BRANO ANTICIPA L’USCITA DELL’ALBUM DI ESORDIO “POST TARANTELLA” IN ARRIVO A MARZO 2025

PRESENTAZIONE LIVE DEL NUOVO DISCO IN ANTEPRIMA IL 31 GENNAIO AL TEATRO TRIANON VIVIANI DI NAPOLI

info e biglietti qui

ROMITO, la band napoletana dallo stile unico che mescola il folk, l’indie e l’elettropop con la sterminata e ormai internazionale cultura musicale partenopea, annuncia l’arrivo del nuovo singolo “Verimmo Che Succere” il 10 gennaio 2025 (SoundFly / Self).

Il brano anticipa l’ album di esordio “Post Tarantella”, in uscita a marzo.

Scritto dai Romito e Vincenzo Vigna, e prodotto da Carlo De Luca, “Verimmo Che Succere” è uno scanzonato uptempo trascinato da chitarre coinvolgenti dal sapore indie che con ironia e una punta di sarcasmo racconta la capacità dell’essere umano di andare avanti con leggerezza e allegria anche nonostante i momenti di sconforto.

La band dichiara: «Dalle nostre parti si dice: Chi chiagne fotte a chi ride. Non è solo un detto popolare, è una verità amara che descrive una società in cui chi vive di sotterfugi e lamentele spesso riesce a cavarsela meglio di chi affronta la vita con leggerezza. Ma è proprio così? Siamo sicuri che non siano proprio l’ironia e il sorriso l’unica via di salvezza? “Verimmo Che Succere” è una riflessione sulla resistenza e sull’adattamento, sulla nostra unica possibilità, quella di scegliere se piangere o ridere davanti all’incertezza. Registrare il nuovo album ci ha fatto ridere tanto, soprattutto nei momenti difficili…ora vediamo che succede!»

L’album “Post Tarantella”, che conterrà il singolo, si preannuncia come una storia musicale di dolore e ricostruzione, un racconto di leggerezza e autenticità, un manifesto di rinnovamento. Il disco sarà presentato in una serata speciale venerdì 31 gennaio al prestigioso Teatro Trianon di Napoli con un’opera in lingua napoletana dallo sguardo musicale rinnovato, contemporaneo e sperimentale.

Saranno presenti ospiti speciali che arricchiranno la serata con collaborazioni uniche, dando vita a uno spettacolo inedito e coinvolgente. I Romito sono tornati, e l’evento è da non perdere per chi ama le contaminazioni musicali che sanno raccontare il passato e il futuro insieme.

NOTE BIOGRAFICHE

ROMITO è una band che nasce e cresce a Napoli prendendo ispirazione dal folk, dall’indie e dall’elettropop. Convinto dell’internazionalità del linguaggio partenopeo, il gruppo decide di fondere queste sonorità con la lingua napoletana e, nel 2017, prende vita un progetto che cerca di oltrepassare il muro della tradizione, immaginando un nuovo modo di scrivere, comporre e arrangiare in dialetto.

Nel 2018 esce Viern, il primo singolo della band, pubblicato da SoundFly con la produzione artistica di Massimo De Vita (Blindur).

All’esordio nello storico teatro San Carluccio di Napoli si susseguono live in oltre 40 club e teatri in tutto il Sud Italia oltre che in numerose rassegne musicali.

Alla fine del 2018 la band entra nuovamente in studio per lavorare al debutto discografico, ancora una volta con la produzione artistica di Massimo De Vita e, a gennaio del 2019, esce “Majorana”, il primo EP dei Romito, prodotto da SoundFly e anticipato dal singolo “Cosa ‘e Niente”.

Da qui, numerose sono le apparizioni della band sui palchi più noti delle maggiori rassegne musicali: “Music & The City”, il programma RAI del TGR Campania, Musicultura, Sofar Sounds, Primo Maggio di Napoli, e tanti altri.

Con Cosa ‘e Niente nel 2019 la band si classifica tra i semifinalisti del Premio De André, esibendosi al Bloom Recording Studios, ed è tra i due vincitori del premio nazionale Musica contro le Mafie, grazie al quale si esibisce a Casa Sanremo durante la settimana del Festival nel febbraio 2020. Con lo stesso brano sono risultati vincitori del premio 1MaggioNext conferito da iCompany e del Premio Botteghe D’Autore.

A febbraio 2020 i Romito pubblicano un nuovo singolo “Si è l’Ammore”, ancora una volta prodotto da SoundFly, e nel 2021 sono tra i protagonisti della manifestazione Napoli Suona Ancora, promossa da Arealive col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

Nel 2022 il videoclip di “Si è l’Ammore” viene selezionato tra i migliori videoclip dell’anno all’ Ariano International Film Festival e nello stesso anno la band è protagonista di numerosi eventi organizzati con il patrocinio del Comune di Napoli in location suggestive e in importanti piazze campane.

Nel 2023 la band torna in studio per lavorare al primo album. Questa volta viene scelta una produzione artistica interna alla band che decide di affidarsi a Carlo De Luca, chitarrista del gruppo. Il disco viene registrato da Jex Sagristano e Ciro Galante presso il Soundinside Basement Records e mixato da Ciro Galante.

Il lavoro, ancora una volta prodotto da Soundfly, si chiama “Post Tarantella” e verrà presentato in anteprima il 31 gennaio 2025 con un concerto allo storico teatro Trianon Viviani di Napoli.

L’uscita del disco viene anticipata dalla pubblicazione di “Verimmo Che Succere”, primo singolo estratto dall’album, in uscita il 10 gennaio 2025 e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Vittorio Romito – voce e chitarra

Andrea Pasqualini – chitarra

Carlo De Luca – chitarra

Nicola Papa – piano e sintetizzatori

Walter Marzocchella – batteria