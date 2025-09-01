ROMA UNPLUGGED FESTIVAL dal 7 settembre – musica e passeggiate con Paolo Fresu, Ester Pantano, Francesco Cafiso e tanti altri

Roma Unplugged Festival compie un nuovo percorso nel Parco Archeologico dell’Appia Antica attraverso musica, storia e natura nel sito archeologico più grande di Roma e l’area protetta urbana più estesa d’Europa.
E’ l’occasione per scoprire tesori archeologici ed ascoltare le voci degli esperti e le note dei più interessanti jazzisti italiani.
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita fino a esaurimento posti.
Il programma.
- domenica 7 settembre alle ore 10. Visita del Mausoleo di Cecilia Metella con la lezione-concerto “Il Primo Giubileo” attraverso la voce narrante di Mattia Sbragia e le note del vibrafono di Pasquale Mirra.
- sabato 13 settembre alle ore 19,30. Visita della villa dell’Imperatore Massenzio, del Circo e del Mausoleo di Romolo ed alle ore 21 il sassofonista Francesco Cafiso salirà sul palco accompagnato da Mauro Schiavone al pianoforte, Dario Deidda al basso e Marco Valeri alle percussioni.
- domenica 14 settembre alle ore 9:30. Percorso archeologico “Appia Regina Viarum” ed alle ore 20 concerto di Ester Pantano in trio con il sassofonista Giovanni Balistreri e il tastierista Vincenzo Pipitone.
- lunedì 15 settembre alle ore 19. Lezione-concerto Appia Regina Peregrinorum con la voce narrante del Rev.mo Monsignor Pasquale Iacobone e la musica di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in un dialogo nel segno degli strumenti ad aria.