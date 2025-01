Roma Summer Fest 2025 con Daniele Silvestri il 2,3 e 4 Settembre 2025

Daniele Silvestri ha omaggiato Roma con 31 repliche e poi attraversato l’Italia in estate cambiando pelle ogni volta e segnando un sold out dopo l’altro, ora “Il Cantastorie recidivo”, lo spettacolo nato per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, torna a grande richiesta con 3 nuove date nel 2025. Il 2, 3, 4 settembre 2025 Daniele Silvestri, accompagnato dalla sua superband, sarà a Roma in occasione del Roma Summer Fest 2025 , attraverso note e storie quotidiane e straordinarie, ripercorrerà non solo 30 anni di musica, ma anche 30 anni della nostra Italia.

costo biglietti a partire da € 25

Auditorium Parco della Musica

location Cavea