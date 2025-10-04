ROMA JAZZ FESTIVAL 2025: dall’1 al 23 novembre

di
Orlando Battipaglia
-
Roma Jazz Festival

Roma Jazz Festival 2025

Il Roma Jazz Festival si conferma ancora una volta come uno dei più densi e vivaci appuntamenti sul piano internazionale, sempre attento alle nuove tendenze e sensibile alle grandi questioni che segnano il mondo in cui viviamo. Giunto alla sua 49ª edizione il festival si terrà dall’1 al 23 novembre in alcune delle location più iconiche:

 

      • Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”
      • Casa del Jazz
      • Monk
      • e, per la prima volta, la suggestiva Abbazia di Fossanova a Priverno (LT), il più antico esempio di architettura gotico-cistercense in Italia.
Auditorium Parco della Musica

Artisti

Sul palco si esibiranno grandi nomi della scena internazionale e nazionale:
Makaya McCraven, David Murray Quartet, Joe Sanders, Bilal, Camilla George, Amaro Freitas, Peter Erskine Dr.Um Band, Jemma Collettivo, Dock in Absolute, L’Antidote, Alina Bzhezhinska, Sade Mangiaracina con Bonnot e Gianluca Petrella, Hakan Basar Trio, Adrien Brandeis, Daniel Bulatkin, Bernhard Wiesinger, Cecile McLorin Salvant, Fiabe Jazz, Gianrico Carofiglio, Giovanni Guidi, Paolo Damiani con Rosario Giuliani.

Un’edizione ispirata a Coltrane e King

Il tema di quest’anno trae ispirazione da due figure leggendarie:

  • Martin Luther King Jr.: “La vera pace non è solo l’assenza di guerra, ma la presenza della giustizia e l’armonia dell’anima con l’universo.”

  • John Coltrane: “La mia musica è l’espressione spirituale di ciò che sono: la mia fede, la mia esperienza, il mio essere.”

Calendario eventi

1 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21.
Makaya McCraven.

2 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi.

  • ore 11 – Fiabe Jazz: Aladino e il Genio della Musica.

  • ore 18 – David Murray Quartet.

3 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21
Gianrico Carofiglio – Il potere della gentilezza in jazz.

4 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21
Joe Sanders – “Parallels”.

5 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Bilal.

7 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21
Camilla George

8 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna

  • ore 11 – Fiabe Jazz: Cappuccetto Rosso

  • ore 21 – Amaro Freitas

9 novembre

  • Abbazia di Fossanova (Priverno), ore 18 – Giovanni Guidi / Priverno Jazz Orchestra – Il Cantico delle Creature

  • Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 18 – Peter Erskine Dr.UM Band

10 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Jemma Collettivo.

11 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Dock in Absolute.

12 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Alina Bzhezhinska – Omaggio ad Alice Coltrane.

13 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Sade Mangiaracina / Bonnot feat. Gianluca Petrella

14 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Hakan Basar Trio

15 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Adrien Brandeis

20 novembre – Casa del Jazz, ore 19.30
Camilleri in Jazz – Barbara Bovoli / Paolo Damiani / Rosario Giuliani
con il patrocinio del Comitato Camilleri 100

21 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Daniel Bulatkin (con il patrocinio del Centro Ceco di Roma)

22 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Bernhard Wiesinger (con il patrocinio del Forum Austriaco di Cultura)

23 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 18
Cécile McLorin Salvant

Luoghi del festival

  • Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Viale Pietro de Coubertin, 30 – Roma

  • Casa del Jazz – Viale di Porta Ardeatina, 55 – Roma

  • Abbazia di Fossanova – Via San Tommaso d’Aquino, 1 – Priverno (LT)

Prenotazione biglietti e informazioni

romajazzfestival.it
auditorium.com – Roma Jazz Festival
