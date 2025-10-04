ROMA JAZZ FESTIVAL 2025: dall’1 al 23 novembre

Roma Jazz Festival 2025
Il Roma Jazz Festival si conferma ancora una volta come uno dei più densi e vivaci appuntamenti sul piano internazionale, sempre attento alle nuove tendenze e sensibile alle grandi questioni che segnano il mondo in cui viviamo. Giunto alla sua 49ª edizione il festival si terrà dall’1 al 23 novembre in alcune delle location più iconiche:
- Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”
- Casa del Jazz
- Monk
- e, per la prima volta, la suggestiva Abbazia di Fossanova a Priverno (LT), il più antico esempio di architettura gotico-cistercense in Italia.
Artisti
Sul palco si esibiranno grandi nomi della scena internazionale e nazionale:
Makaya McCraven, David Murray Quartet, Joe Sanders, Bilal, Camilla George, Amaro Freitas, Peter Erskine Dr.Um Band, Jemma Collettivo, Dock in Absolute, L’Antidote, Alina Bzhezhinska, Sade Mangiaracina con Bonnot e Gianluca Petrella, Hakan Basar Trio, Adrien Brandeis, Daniel Bulatkin, Bernhard Wiesinger, Cecile McLorin Salvant, Fiabe Jazz, Gianrico Carofiglio, Giovanni Guidi, Paolo Damiani con Rosario Giuliani.
Un’edizione ispirata a Coltrane e King
Il tema di quest’anno trae ispirazione da due figure leggendarie:
Martin Luther King Jr.: “La vera pace non è solo l’assenza di guerra, ma la presenza della giustizia e l’armonia dell’anima con l’universo.”
- John Coltrane: “La mia musica è l’espressione spirituale di ciò che sono: la mia fede, la mia esperienza, il mio essere.”
Calendario eventi
1 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21.
Makaya McCraven.
2 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi.
ore 11 – Fiabe Jazz: Aladino e il Genio della Musica.
ore 18 – David Murray Quartet.
3 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21
Gianrico Carofiglio – Il potere della gentilezza in jazz.
4 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21
Joe Sanders – “Parallels”.
5 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Bilal.
7 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21
Camilla George
8 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna
ore 11 – Fiabe Jazz: Cappuccetto Rosso
ore 21 – Amaro Freitas
9 novembre
Abbazia di Fossanova (Priverno), ore 18 – Giovanni Guidi / Priverno Jazz Orchestra – Il Cantico delle Creature
Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 18 – Peter Erskine Dr.UM Band
10 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Jemma Collettivo.
11 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Dock in Absolute.
12 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Alina Bzhezhinska – Omaggio ad Alice Coltrane.
13 novembre – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21
Sade Mangiaracina / Bonnot feat. Gianluca Petrella
14 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Hakan Basar Trio
15 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Adrien Brandeis
20 novembre – Casa del Jazz, ore 19.30
Camilleri in Jazz – Barbara Bovoli / Paolo Damiani / Rosario Giuliani
con il patrocinio del Comitato Camilleri 100
21 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Daniel Bulatkin (con il patrocinio del Centro Ceco di Roma)
22 novembre – Casa del Jazz, ore 21
Bernhard Wiesinger (con il patrocinio del Forum Austriaco di Cultura)
23 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 18
Cécile McLorin Salvant
Luoghi del festival
Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Viale Pietro de Coubertin, 30 – Roma
Casa del Jazz – Viale di Porta Ardeatina, 55 – Roma
Abbazia di Fossanova – Via San Tommaso d’Aquino, 1 – Priverno (LT)
Prenotazione biglietti e informazioni
romajazzfestival.it
auditorium.com – Roma Jazz Festival
