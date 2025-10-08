Rod Stewart unica data italiana a Bassano del Grappa il 2 luglio 2026

Il protagonista dell’edizione 2026 del festival internazionale sarà Rod Stewart la leggenda mondiale del rock e del pop. L’unica data italiana del concerto si terrà il 2 luglio 2026 presso il Parco dei Ragazzi del ’99 – Bassano del Grappa (VI).

L’evento si inserisce in un progetto ambizioso che mira a portare in città i più grandi nomi della musica internazionale, con una capienza fino a 8.000 spettatori.

Un tour da record

Il tour mondiale di Rod Stewart, già acclamato in Europa e Asia e incluso tra i Top 20 Global Concert Tours, ha conquistato pubblico e critica con uno show che celebra oltre cinque decenni di carriera.

Sul palco, l’artista britannico proporrà una scaletta ricca di successi intramontabili, tra cui:

Maggie May

Forever Young

Da Ya Think I’m Sexy

The First Cut Is the Deepest

Tonight’s the Night

Rhythm of My Heart

…e molti altri brani che hanno segnato la storia della musica e fatto cantare intere generazioni.

Una carriera leggendaria

Con oltre 250 milioni di dischi venduti nel mondo, Rod Stewart è uno degli artisti più iconici di tutti i tempi.

La sua voce inconfondibile spazia tra generi come rock, soul, folk, R&B, fino al big band swing, collezionando brani di successo in ogni decennio.

Il suo ultimo album, “Swing Fever” (2024), realizzato con Jools Holland & His Rhythm & Blues Orchestra, ha debuttato direttamente al n.1 della classifica UK, portando a 11 il numero di album arrivati in vetta nel Regno Unito.

Biglietti

Poltronissima Sky € 169+diritto di prevendita

Poltronissima Premium € 147+diritto di prevendita

Poltronissima Platinum € 121 +diritto di prevendita

Poltronissima Gold € 99+diritto di prevendita

Poltronissima € 86+diritto di prevendita

Poltrona € 69+diritto di prevendita

Tribuna € 86+diritto di prevendita

⭐ Pacchetto VIP – Rod Stewart Live (€ 244,40)

Vivi un’esperienza esclusiva con il Pacchetto VIP, pensato per chi vuole godersi il concerto con il massimo comfort e stile.

Il pacchetto include:

Drink di benvenuto in area riservata

Ingresso dedicato con accesso prioritario

Pass commemorativo dell’evento

Omaggio enogastronomico del territorio

Un modo unico per vivere la magia di Rod Stewart, tra musica leggendaria e ospitalità d’eccellenza.

Prevendite:

Pre-Sale Radio Monte Carlo dall’8 ottobre ore 10:00 al 9 ottobre ore 23:59 registrazione su Radio Monte Carlo dall8 ottobre ore 10:00 al 9 ottobre ore 23:59 registrazione su radiomontecarlo.net

Vendita Generale: dal 10 ottobre ore 11:00 su : dal 10 ottobre ore 11:00 su ticketone.it

Info e aggiornamenti:

bassanomusicpark.it