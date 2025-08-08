Rocce Rosse Blues – gran finale il 13 agosto con Zac Harmon (Lanusei – Nuoro)

Gran finale di Rocce Rosse Blues – Mercoledì 13 agosto 2025

L’ultima serata della trentacinquesima edizione di Rocce Rosse Blues accenderà l’area spettacoli dell’Istituto Salesiano con un omaggio al cuore pulsante del festival: il blues con ZAC HARMON.

Ad aprire la serata saranno gli Odd Blues, formazione sarda composta da Michela Secci (voce), Pier Paolo Pani (chitarra), Piero Corona (chitarra e tastiere), Massimiliano Roggio (basso) e Roberto Sulis (batteria). Il loro repertorio attraversa la storia del blues elettrico: dai grandi maestri americani come B.B. King, Albert King e Freddie King fino alle influenze più contemporanee del blues europeo, con richiami a Matt Schofield ed Eric Clapton.

Zac Harmon – Big Dog Blues

A chiudere il festival, uno dei nomi più acclamati del blues contemporaneo: Zac Harmon. Chitarrista, cantante e autore originario di Jackson, Mississippi, ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui il Blues Music Award come miglior nuovo artista e il Soul Blues Album of the Year nel 2022. Sul palco sarà accompagnato da una band d’eccezione: Cory Lacy (tastiere), Kingston Livingston (chitarra), Nate Robinson (basso) e Gino Iglehart (batteria). Con il suo stile che unisce tradizione e modernità, Harmon porterà tutta la potenza e l’autenticità del soul blues americano.

Una chiusura memorabile per un’edizione capace di rinnovarsi restando fedele alle proprie radici.

Biglietti e informazioni

I biglietti per la serata del 13 agosto 2025, con Odd Blues e Zac Harmon, sono disponibili sul circuito BoxOffice Sardegna.

Per aggiornamenti e dettagli: www.roccerosse.it

