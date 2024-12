Roby Margherita ci fa scatenare con il singolo “Energia”

Anche se siamo in pieno inverno e il freddo di questi mesi penetrano fino nelle ossa, non si ferma la voglia di ballare e fare festa. Questo è lo spirito del nuovo singolo di Roby Margherita, Energia uscito l’11 dicembre.

Il pop funky diventa veicolo per trasformare chiunque in un Tony Manero del nuovo millennio pronto a scatenarsi nella pista da ballo. Roby Margherita nonostante sia stato costretto ad affrontare diverse lotte nella propria vita per poter continuare a fare musica, non ha mai perso l’allegria e la voglia di mordere la vita fino in fondo.

In un mondo dove le guerre e le brutte notizie continuano a comandare i telegiornali, abbiamo sempre più bisogno di positività e voglia di ballare. E per fortuna arrivano in aiuto artisti come Roby Margherita.

Ascolta Energia Su Spotofy https://open.spotify.com/intl-it/track/3XcmK2BLdkbD2S8zA30YJK

BIOGRAFIA

Roby Margherita inizia la sua carriera nel 2000 come cantante e tastierista di diverse cover band. A queste si affianca il ruolo di arrangiatore di spettacoli non stop con le cover più celebri della disco 70 80 90 2000.

Backstreet boys, Savage Garden, Mika, Earth Wind and Fire, M. Jackson, Bee Gees, Kool and the gang, Chic, Sylvester, Alexia, James Brown, Sister Sledge. Loro diventano presto i suoi idoli in quanto Roby acquisisce dal groove musicale e dal falsetto e dalle armonie dei cori grande ispirazione.

Roby inizia a comporre già dall’età di 16 anni ma impegnato dall’attività live Con le band inziia a pubblicare i primi suoi brani nel 2011. Nel corso degli anni si confronta con tanti musicisti e acquisisce padronanza e musicale per diventare non solo l’autore e il compositore dei suoi brani. Ma anche l’arrangiatore di tutti gli strumenti e tracce contenute nel suo album.

Si specializza nei generi pop rnb dance disco funk soul reggaeton. Nel 2011 esce il primo Ep di inediti Join My Party and Move Your Body in tutto il mondo prodotto dall’etichetta Clemmy Communication.

Collocando il suo primo Ep in un mix di sonorità pop funk disco vintage e moderne. Esse lo rendono il suo stile interinale, unico, affascinante e riconoscibile.

Nel 2020 esce il singolo Fiori, una ballad dedicata a tutti i guerrieri della vita di cui Roby e un fiero testimonial, avendo combattuto e vinto una leucemia aggressiva e affrontato operazioni alle vertebre con multiple patologie ossee e del sistema immunitario.

Sempre nel 2020 esce il singolo Tormento Latino, composto da un ritmo estivo incalzante, spensieratezza e groove reggaeton.

Nel 2021 esce il singolo I feel the funk coming over me (Radio edit), un brano dal giro di basso che entra da subito in testa con un forte rischiamo alla disco anni 70 80.

Il 29 Aprile 2022 è uscito il singolo Come to my life, un brano trasgressivo e accattivante dalle sonorità electro pop dance. Il 4 Giugno 2024 esce Senza Te, un brano esplosivo che nella sua melodia sprigiona melodia, armonie e movimento. Un mix di pop, latin, funk, rnb per un brano che tocca tutte le corde di Roby.

L’11 Dicembre 2024 esce Energia, il nuovo singolo autoprodotto di Roby Margherita con un ritorno alla sua amata Discomusic in lingua italiana dove l’artista richiama il sound dei 70s col suo stile carismatico dal petto al falsetto, costruendo diversi arrangiamenti orchestrai suonando le tastiere con suoni di piano, keyboard synth, basso synth, basso fretless, archi, fiati, organo per una bomba esplosiva di groove e funk.

È in uscita anche la tanto attesa biografia sottoforma di diario dove Roby racconta il vissuto giorno per giorno della sua appassionante storia di vita tra musica e malattie. Editore Roberto Margherita.

Ammirato da fan senza età, Roby Margherita è considerato un vero e proprio esempio grazie alla sua enorme voglia di vivere e di comunicare con la sua musica, energia e scrittura: le armi che gli hanno permesso di risalire sul palco della vita diventando un guerriero vincente sulla leucemia e su tante patologie con cui convive da 12 anni.

