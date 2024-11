ROBERTA GENTILE dopo “KRAV MAGA” sce il nuovo singolo “CHIMERA” che anticipa l’album omonimo in uscita il 29 novembre

Uscirà venerdì 22 novembre “Chimera”, il nuovo singolo di Roberta Gentile, giovane promessa della scena pop soul internazionale, che anticipa il lancio del suo album omonimo, previsto per il 29 novembre. Il brano segue il singolo “Krav Maga”, rilasciato l’8 novembre, che farà parte del nuovo disco.

Il singolo “Chimera”, che dà il titolo al nuovo album in uscita, rappresenta l’ingresso di Roberta Gentile in una nuova dimensione musicale, un crocevia tra spazio e tempo, dove realtà e mondi paralleli si incontrano. Nella mitologia greca, la Chimera è una creatura composta da diverse bestie, simbolo di forze distruttive e di un ideale irraggiungibile. In biologia, il termine descrive un individuo formato da cellule provenienti da due specie diverse, unite accidentalmente o in modo sperimentale. Nel brano e nell’intero album, queste suggestioni si traducono in una fusione tra sonorità futuristiche e la melodia senza tempo del cantautorato, creando una sinestesia vibrante che dà vita a un nuovo universo musicale.

Il nuovo album di Roberta Gentile è un ritratto della sua poliedricità e della capacità di unire la tradizione della scrittura italiana a una dimensione sonora moderna, evocativa e raffinata, con uno sguardo internazionale sia nei contenuti che nella forma. La produzione, affidata a Ricky Quagliato, mette l’accento sulle abilità dei musicisti di grande sensibilità coinvolti, arricchendo la parte sonora di colori e dettagli ricercati; l’album gode di featuring di qualità come Davide Shorty, il pianista pluripremiato Antonio Faraò, il Maestro Beppe D’Onghia (co-autore di Lucio Dalla e Bersani), e molti altri fuoriclasse del panorama musicale. Anticipato dal singolo “Krav Maga”, il disco esplora un dualismo musicale ed emotivo. Il brano, caratterizzato da un ritmo incalzante e da un’atmosfera swing uptempo, mescola testi e suoni moderni con riferimenti a un mondo mistico e atemporale. Come spiega l’artista: «“Krav Maga” rappresenta il conflitto interiore tra il lato razionale e quello istintivo, spesso scatenato da scelte sbagliate o momenti di euforia».

Roberta Gentile ha debuttato con l’album Bring It On’ prodotto da Bluey Maunick, leader della band INCOGNITO, che l’ha portata all’attenzione del grande pubblico. Debutta nel dicembre 2017 al leggendario Blue Note di Tokio e inizia il suo percorso solista che vanta già moltissimi Festival internazionali. Reduce dal Battito infinito World Tour al fianco di Eros Ramazzotti, Roberta ha avuto una crescita artistica importante ed oggi è arrivato il tempo di dedicarsi al lancio del suo nuovo progetto discografico solista “Chimera” in uscita il 29 novembre 2024.