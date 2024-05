Roberta Gentile dopo il concerto al Blue Note di Milano il nuovo singolo “IENE”

È disponibile dal 29 maggio su tutti i digital stores “IENE” (Quercus Production) il singolo in italiano di Roberta Gentile primo estratto del nuovo album che è stato presentato in anteprima martedì 28 maggio al Blue Note di Milano.

Come racconta l’artista: “È stata una serata meravigliosa, tornare al Blue Note è sempre una grande emozione! Ringrazio tutti quelli che sono stati con me ed hanno contribuito a questo progetto, grazie al pubblico caldissimo per avermi ascoltata e per avermi capita. Da oggi inizia un nuovo percorso e ho tanta voglia di godermi il viaggio. IENE è di tutti!”.

“Con ‘Iene’ inizia un percorso nuovo per me, con la consapevolezza di chi sono, di chi voglio essere, di chi mi circonda…con la voglia di crescere e di sentirmi forte e stare bene con me stessa, in qualunque parte del mondo…vivere una vita apparentemente fragile, senza diventare iene!” ed aggiunge: “Iene racconta del mio passato e del mio presente, e sono stata felice di presentarlo proprio a Milano, una città che ho vissuto per anni e alla quale sarò sempre legata”.

Astro nascente nella scena pop soul internazionale, Roberta Gentile ha esordito con il primo album prodotto da Bluey Maunick, leader della band di fama internazionale INCOGNITO, che l’ha portata all’attenzione del grande pubblico debuttando nel dicembre 2017 al leggendario Blue Note di Tokio e iniziando un percorso solista che vanta già la partecipazione a moltissimi Festival internazionali.

Oggi, dopo un periodo di grande crescita artistica e professionale grazie all’esperienza de il Battito Infinito World Tour di Eros Ramazzotti, è arrivato il tempo di lavorare al nuovo progetto discografico in italiano previsto per il 2025. Il nuovo album di Roberta sarà un ritratto della poliedricità e della capacità dell’artista di unire la tradizione della scrittura mediterranea con una direzione molto moderna e raffinata, mirando ad un respiro internazionale sia nel contenuto che nella forma. Nell’attesa del nuovo album, Roberta Gentile sarà impegnata nel “Back Home Live tour” che rappresenta un ritorno alle origini, iniziando dagli inediti del primo disco Bring it on prodotto dal leader della band INCOGNITO, Bluey Maunick ed omaggiando gli artisti italiani che più hanno ispirato il percorso artistico della cantante: Pino Daniele, Lucio Dalla, Mango, Loredana Bertè e molti altri. Back Home Live porterà sul palco le sonorità Nu-Soul e Jazz contemporaneo, creando il ponte tra il mondo del primo ed il prossimo album.

Sul palco sarà accompagnata dalla sua band (Federico Malaman basso, Gianluca Di Ienno tastiere, Luca Mantovanelli chitarra, Ricky Quagliato batteria) e da alcuni ospiti speciali.