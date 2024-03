“Rivoluzione Originale” è il nuovo singolo di Lorenzo Sbarbati

Esce venerdì 1 marzo 2024 in distribuzione Believe Music Italy il nuovo singolo di Lorenzo Sbarbati che ci presenta la sua personale “Rivoluzione originale“. Un nuovo capitolo (in attesa di un nuovo disco!) per il cantautore marchigiano, che di sè racconta che scrive brani come tanti, come tutti, e che oggi ci regala un brano pop autobiografico e intenso, dalle atmosfere vintage: dedicato agli ultimi romantici, a chi si abbandona allo spleen e a chi ama i vecchi film.

Rivoluzione originale è la mia personale rivoluzione copernicana. Ero stufo del mio io ingombrante, delle mie ragioni e dei miei sentimenti. Volevo togliermi dal centro, scoprirmi inconsistente per sentirmi ancora vivo. È stata quasi una rinascita: rallentare, nascondersi, sottrarsi al bisogno di dire sempre la propria o di controllare tutto. Là fuori c’è un film che vale la pena vedere e fare lo spettatore non è poi così male.

(Lorenzo Sbarbati)

AUTORE: Lorenzo Sbarbati

COMPOSITORI: Lorenzo Sbarbati, Ivan Amatucci

PRODUTTORE: Ivan Amatucci

Lorenzo Sbarbati è un cantautore marchigiano classe 1991.

Fin da giovane canta e scrive in diverse band locali e ha l’occasione di aprire i concerti di Brunori Sas, Marlene Kuntz, Il teatro degli orrori, Rachele Bastreghi e Bobo Rondelli. Inizia il suo percorso solista nel 2019 e si esibisce per diversi anni come busker nelle principali piazze italiane. Realizza il suo primo album “Dubito quindi suono” nel 2021 con il contributo di Bologna Città della Musica Unesco, seguito da una stagione di concerti in tutta Italia.

