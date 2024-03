“Riviera Airlines” è il nuovo album di Amado

Esce venerdì 1 marzo 2024 il primo disco del progetto Amado, alter ego musicale di Diego Pani. Un nuovo capitolo definitivo dal titolo “Riviera Airlines“, un disco dal sound internazionale eppure, a partire proprio dal titolo, che non può che dover tanto anche all’Italia. Amado, che divide le sue origini tra le nostre terre e il Brasile, gioca con la sua tristezza sfacciatamente pop e ci regala uno dei momenti musicali più intensi della scena indipendente, dolce amaro e trascinante. Il disco di esordio di Amado, trova quindi riferimenti musicali eterogenei attinti dall’ampio background del cantautore, mantenendo un filo conduttore e una freschezza assicurate dalla mano del giovane produttore Narduccey (Alfa, Big Mama).

SCOPRI IL DISCO: https://ingrv.es/riviera-airlines-iux-u

copertina di Dario Bosio

progetto grafico di Sarah Possamai

Conoscendo Diego (Amado) da parecchi anni, quando mi ha chiesto di pensare a una foto che potesse illustrare la copertina del suo disco immediatamente ho pensato al modo in cui molte delle sue canzoni nascono, al suo processo creativo. Non so quante volte ci siamo trovati a fine serata al tavolo del ristorante (Marco Polo) a parlare di musica, fumare sigarette e bere un amaro e quante volte Diego poi si mettesse a improvvisare giri di accordi e parole. Con la foto in copertina ho voluto un po’ tornare a quell’atmosfera lì, disseminando la scena di indizi che rimandassero alle canzoni del disco. L’idea di creare dei finti biglietti “Riviera Airlines” è stato un modo per giocare ancora di più sui rimandi simbolici, visto che ogni dettaglio sul biglietto ha un significato, a partire da Bahia come destinazione. È una foto atmosferica di un fine serata, di amori tristi, di mare d’inverno, di biglietti aerei non utilizzati, che poi è un po’ quello che mi suscitano alcune canzoni del disco. (Dario Bosio)

BIO:

Amado è un cantautore della Riviera Ligure nato 30 anni fa alla frontiera con la Francia. Cresce tra l’Italia e il Brasile, frequenta il liceo classico, comincia a suonare la chitarra a 6 anni, a 12 fonda la sua prima band, i Grandfathersound, con cui si esibisce in oltre 200 concerti prima dei 15 anni. Continua in seguito a suonare da solista notturno abbandonando i concerti ufficiali. Nel 2021, incoraggiato dagli amici, pubblica autonomamente il suo primo singolo, “Tenco”. A cui seguiranno “Tarantino” (2021), “Cattelan“, “DUMP“, “Pandora” (2023). Nel 2023 forte di un momento di scrittura molto prolifica firma con l’etichetta Orangle Records.

Il suo primo LP, “Riviera Airlines“, esce venerdì 1 marzo 2024.

https://www.instagram.com/iosonoamado/