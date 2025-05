“Ritrovarsi”: il manifesto sonoro dei Twik

Con “Ritrovarsi”, i Twik firmano un album d’esordio ricco di contaminazioni e contrasti, nato per scuotere e coinvolgere. Tra groove potenti e testi riflessivi, la band racconta le tappe di un viaggio artistico che esplora l’individualità e la ricerca di senso in un mondo complesso.

Un caro saluto a voi, ragazzi. Se doveste descrivere “Ritrovarsi” con tre parole, quali sarebbero?

Ritrovarsi come Viaggio, Ritrovarsi come Luce, Ritrovarsi come Inizio.

Il vostro carattere emerge sin dal primo ascolto dell’album: come siete riusciti a “personalizzare” la vostra musica?

Grazie, ci sentiamo molto affini alla musica che scriviamo perché siamo riusciti ad esprimere tutte le nostre sfaccettature con una timbrica sonora riconoscibile con cui ci sentiamo davvero a nostro agio e che per fortuna esprimiamo al massimo sul palco ai nostri concerti.

La personalizzazione è venuta molto naturale, dopo la partenza da bozze di voce e batteria, la sperimentazione nella ricerca del giusto equilibrio che amalgamasse il tutto ha fatto il resto.

Ci siamo accorti in post creazione che qualche elemento caratterizzante tornava sempre, come ad esempio il forte contrasto positivo/negativo tra le diverse parti dei brani, specialmente a livello armonico, oppure le strutture non convenzionali, che tendono sempre a sorprendere l’ascoltatore piuttosto che entrare in testa dal primo ascolto.

Secondo voi, quali suggestioni evoca la vostra musica?

La nostra musica può considerarsi contrastante, piuttosto evocativa ma anche diretta, buia ma anche luminosa. Ci siamo divertiti ad accostare ad ogni brano dell’album un colore differente, ed ogni colore evoca un’emozione a sé.

È stato piacevolmente sorprendente scoprire che tutti e 4 avessimo associato gli stessi colori alle canzoni, come avessimo avuto la stessa visione, le stesse emozioni.

Salutate il vostro pubblico di ascoltatori!

Ciao a tutti ! Siamo i Twik, facciamo musica liberi dagli schemi e ci divertiamo a portarla dal vivo scatenandoci sul palco come animali.

Venite a scoprire il nostro mondo ascoltando il nostro primo album “Ritrovarsi” fuori da poco su tutte le piattaforme digitali! Con l’augurio di trovare il vostro vero io, vi aspettiamo, calpestiamo molto forte insieme.