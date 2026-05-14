Rita Marcotulli per “Panorami sonori” al Teatro dal Verme (Mi) il 18 giugno 2026

Rita Marcotulli – Symphonic Jazz Interferences a Panorami Sonori 2026

Un viaggio musicale tra grandi standard jazz e le composizioni originali di Rita Marcotulli, accompagnata dal suo trio e dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali.

Le armonie raffinate e le melodie che caratterizzano lo stile della pianista incontrano la scrittura sinfonica negli arrangiamenti di Angelo Nigro. Linee melodiche, contrappunti e sovrapposizioni armoniche danno vita a un dialogo continuo tra jazz e orchestra: due mondi distinti che si intrecciano sul palco, creando atmosfere, colori ed emozioni sempre nuove.

Il programma include alcuni tra i brani più amati del repertorio internazionale, come Estate di Bruno Martino, Caravan di Duke Ellington, My Favorite Things di Rodgers & Hammerstein, Quando di Pino Daniele e Huye di Israel Varela, accanto a composizioni originali di Rita Marcotulli, tra cui Interferences e Indaco.

Sul palco: