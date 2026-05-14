Rita Marcotulli per “Panorami sonori” al Teatro dal Verme (Mi) il 18 giugno 2026

Rita Marcotulli – Symphonic Jazz Interferences a Panorami Sonori 2026
Un viaggio musicale tra grandi standard jazz e le composizioni originali di Rita Marcotulli, accompagnata dal suo trio e dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali.
Le armonie raffinate e le melodie che caratterizzano lo stile della pianista incontrano la scrittura sinfonica negli arrangiamenti di Angelo Nigro. Linee melodiche, contrappunti e sovrapposizioni armoniche danno vita a un dialogo continuo tra jazz e orchestra: due mondi distinti che si intrecciano sul palco, creando atmosfere, colori ed emozioni sempre nuove.
Il programma include alcuni tra i brani più amati del repertorio internazionale, come Estate di Bruno Martino, Caravan di Duke Ellington, My Favorite Things di Rodgers & Hammerstein, Quando di Pino Daniele e Huye di Israel Varela, accanto a composizioni originali di Rita Marcotulli, tra cui Interferences e Indaco.
Sul palco:
- Rita Marcotulli, pianoforte
- Ares Tavolazzi, basso
- Israel Jesse Varela, batteria
- Orchestra I Pomeriggi Musicali
- Angelo Nigro, arrangiamenti e direzione
Brano di repertorio “L’amore Fugge”
Biografia
Rita Marcotulli è una delle pianiste jazz italiane più autorevoli e apprezzate a livello internazionale. Formata presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e il Conservatorio Licinio Refice, inizia la sua attività professionale negli anni Settanta collaborando con piccoli ensemble jazz.
Nel corso della sua carriera ha suonato accanto ad artisti di fama mondiale, tra cui Chet Baker, Pat Metheny, Joe Henderson, Enrico Rava, Kenny Wheeler, Joe Lovano, Peter Erskine e molti altri.
Nel 1987 viene eletta “Miglior nuovo talento” dalla rivista Musica Jazz. L’anno successivo si trasferisce in Svezia, dove vive fino al 1992. Tornata in Italia, collabora con artisti come Ambrogio Sparagna e Pino Daniele e, nel 1996, accompagna Pat Metheny al Festival di Sanremo.
Parallelamente all’attività concertistica, Rita Marcotulli si dedica anche alla composizione per il cinema. Per la colonna sonora del film Basilicata Coast to Coast riceve importanti riconoscimenti: il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento nel 2010, il David di Donatello come miglior musicista nel 2011, prima donna a ottenere questo premio, e il Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano.
Nel 2013 è membro della giuria di qualità del Festival di Sanremo.
Informazioni
Località: Teatro Dal Verme – Sala Grande
via San Giovanni sul Muro 2, Milano
Data: giovedì 18 giugno 2026 ore 20:00
Prevendita: al seguente link