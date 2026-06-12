Rita Marcotulli in concerto il 19 giugno alla Casa del Jazz con l’ensemble Under 29 But Me feat. Luca Aquino

È una delle artiste più raffinate e internazionali del panorama musicale italiano.

Venerdì 19 giugno la pianista e compositrice Rita Marcotulli torna in concerto alla Casa del Jazz di Roma nell’ambito della rassegna Summertime 2026, la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma, con il suo nuovo progetto Under 29 But Me feat. Luca Aquino per presentare l’album appena uscito “Echoes Of A Reflection”, scritto a quattro mani con Elettra Minieri, giovane e talentuosa musicista, nonché figlia d’arte, qui al suo debutto discografico assoluto in veste di co-compositrice e tastierista.

I biglietti sono già disponibili in prevendita: https://www.casadeljazz.com/evento/rita-marcotulli-special-guest-luca-aquino/

Presente su tutte le principali piattaforme di streaming con l’etichetta Groove Master Edition al link https://bfan.link/echoes-of-a-reflection e, dal 19 giugno, disponibile anche in vinile, “Echoes of a Reflection” è una ricerca sulla contemporaneità a due volti.

Da un lato, la firma inconfondibile di Rita Marcotulli, da sempre animata da un’insaziabile curiosità e da uno spirito di ricerca che l’ha resa un punto di riferimento globale.

Dall’altro, l’urgenza espressiva e le sfumature psicologico-emotive della contemporaneità portate in dote da Elettra Minieri e da una band d’eccezione: la Marcotulli ha voluto accanto a sé un ensemble, nominato ironicamente Under 29 But Me, che fonde la sua immensa esperienza artistica a una selezione dei migliori giovani talenti della scena contemporanea attuale, capaci di fotografare perfettamente il suono del presente.



Ava Alami è tra le stelle della vocalità del panorama attuale italiano. Di origine iraniana, porta nel progetto, attraverso il suo timbro affascinante ed emotivo, un’intensità intrisa di sfumature, lirismo moderno e una profonda carica espressiva.

Andrea Cardone è un sassofonista dal fraseggio fresco e contemporaneo, capace di muoversi con agilità tra la tradizione jazzistica e le nuove sonorità urbane e sperimentali.

Il contrabbassista Damiano De Matteis unisce un solido e impeccabile senso del groove a una spiccata sensibilità melodica, garantendo all’ensemble una base ritmica profonda e dinamica.

Batterista versatile e dal tocco moderno, Daniele Bucci eccelle nel tradurre in ritmo le istanze psicologiche del disco, alternando groove serrati a sfumature più astratte.

A impreziosire l’album e l’ensemble, si aggiunge la straordinaria partecipazione, in qualità di special guest, di Luca Aquino, trombettista di punta della scena italiana il cui personale lirismo si fonde magistralmente con le atmosfere del disco.

Rita Marcotulli: “Questo album nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro tra generazioni, esperienze e sensibilità diverse, in cui la musica diventa linguaggio condiviso.

Ogni voce porta con sé una storia, e ogni suono è una traccia di ciò che siamo. Nell’intreccio delle differenze non si perde l’identità, ma si apre una visione più ampia.

In queste tracce non esistono confini, perché la musica non appartiene a un’unica origine né a un’unica idea di mondo: appartiene all’ascolto, e nell’ascolto si comprende l’altro”.