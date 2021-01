Riparte il CANTIERE VIRTUALE, il format in diretta streaming di CANTIERE GIOVANI

CANTIERE VIRTUALE, CONTAMINAZIONE E CONFRONTO IN DIRETTA STREAMING

Dopo la pausa natalizia il centro socio-culturale Il Cantiere riprende la sua programmazione in diretta web, dal lunedì al venerdì sulla pagina Facebook “Il Cantiere” e sul canale YouTube Cantiere Giovani.

Il calendario settimanale ritorna con due appuntamenti giornalieri alle ore 18.00 e alle 20.00, dedicati al volontariato in Europa, lezioni di lingua, incontri interculturali, arte e pedagogia, giochi online cooperativi, e una rubrica culturale.

Dalle 18.00 alle 19.00 le dirette legate all’approfondimento con Sportello Europa (Lunedì) spazio dedicato al volontariato all’estero del programma European Solidarity Corps; Diritti e opportunità (Martedì) un focus sui bonus statali del 2021.

Con Il mondo è a casa tua, rubrica del mercoledì, si parlerà di Sudamerica con Jessica Porras in collegamento dal Perù.

Giovedì, in Artèpedagogia, il progetto di Maria D’Ambrosio – docente di Pedagogia della Comunicazione all’Università Suor Orsola Benincasa – esplorerà la dimensione pedagogica dell’arte in tutte le sue forme: tema dell’incontro è “Riabitare i borghi e fare scuola all’aperto”, con Pino Di Buduo, regista, fondatore e direttore artistico del Teatro Potlach e Irene Costantini, insegnante e formatrice. Venerdì spazio a cittadinanza e comunità tra Napoli e Caserta, nell’appuntamento di FraIncanti, finestra online dell’omonima rivista, che anticiperà i temi del prossimo numero “Donne e Diritti” ospitando Sabrina Frasca dell’Associazione Differenza Donna, Maria D’Ambrosio del Soroptimist Club Napoli ed Elisa Cuenca Tamariz, Presidente di Cantiere Giovani.

Nella seconda fascia (dalle 20.00 alle 21.00) le dirette dedicate al coinvolgimento attivo del pubblico da casa con i Corsi di Inglese e Spagnolo (Lunedì e Martedì) e la rubrica del mercoledì Yoga e antistress dove Rita Macedo, volontaria portoghese, e lo psicologo Tammaro Capuano, ci condurranno nelle atmosfere zen con lezioni di yoga ed esercizi di respirazione e rilassamento per combattere ansia e stress. Giovedì la serata sarà animata dai Giochi online, con giochi cooperativi aperti a tutti. La settimana di programmazione si chiude venerdì con Cantiere Culturale la rubrica dedicata a scrittori, poeti e musicisti. Tema del prossimo incontro “Parole in figure, quando le favole parlano ad adulti e bambini” con Micole Imperiali che presenta il suo ultimo lavoro, l’albo illustrato “Le tre regole del buonumore” e l’illustratore Mario Damiano.

Cantiere Giovani, organizzazione non-profit nata nel 2001, offre servizi socio-educativi rivolti a giovani, associazioni, enti pubblici e istituti scolastici di ogni ordine e grado. Lavora principalmente tra Napoli e Caserta, attivando diversi progetti in rete con realtà di tutto il territorio nazionale e implementando azioni sulle politiche giovanili in ambito europeo. Attualmente ha in corso circa 20 progetti supportati da enti pubblici (Regione Campania, Ministero per le politiche sociali, Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unione Europea – Programma Erasmus Plus) e privati (Impresa Sociale Con i Bambini, CSV Napoli, Fondazione con il Sud). Cantiere Giovani, inoltre, offre servizi di supporto agli enti del Terzo Settore, muovendosi in diversi ambiti d’azione: dall’infanzia ai giovani, dalle comunità locali ai soggetti svantaggiati.

Nel 2003 Cantiere Giovani ha inaugurato la prima sede del Centro socio-culturale “Il Cantiere”. Il progetto che nasce con l’idea di promuovere opportunità per i giovani e contrastare il disagio giovanile e sociale, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: premio del Consiglio d’Europa per il miglior progetto contro la violenza (2004), Premio Famiglia della Presidenza Consiglio dei Ministri (2012) e la Medaglia della Presidenza della Repubblica (2014).

Per informazioni e contatti:

Cantiere Giovani, via XXXI Maggio, 22 Frattamaggiore (Na)

tel. 081.8328076 | posta@cantieregiovani.org

Facebook: Cantiere Giovani | YouTube: Cantiere Giovani

www.cantieregiovani.org