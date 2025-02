Da venerdì 28 febbraio 2025, per l’Italia, disponibile il nuovo album Riofonic sulle piattaforme digitali e in copia fisica

Pubblicato dall’etichetta MPI, Riofonic è il nuovo album della cantante Mafalda Minnozzi, presente sulle piattaforme digitali e in formato fisico, per l’Italia, da venerdì 28 febbraio. Mafalda Minnozzi è un’artista dalla proverbiale raffinatezza, dalla sconfinata esperienza, ultratrentennale, dal riconosciuto talento che le ha permesso di esibirsi a tutte le latitudini e nei festival jazz internazionali più prestigiosi. Questo suo nuovo lavoro discografico, come consuetudine, è concepito nel segno della finezza interpretativa, tratto distintivo della cantante di origine pavese. Riofonic è un disco la cui tracklist consta di quattordici brani che rendono amorevolmente omaggio a Rio de Janeiro. Sono otto le figure iconiche della Musica Popolare Brasiliana omaggiate in questa nuova creatura discografica: Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli, Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Matt Dubey e Carlos Lyra. Ma c’è spazio anche per un caloroso tributo a un gigante del cantautorato italiano come Domenico Modugno che, a quattro mani con Roberto Gigli, scrisse l’intramontabile Tu si’ ‘na Cosa Grande. A impreziosire questo CD, anche due brani originali firmati da Mafalda Minnozzi e Paul Ricci e, soprattutto, la partecipazione speciale di Roberto Menescal, uno dei padri fondatori della bossa nova che enfatizza l’autenticità di questo progetto. La formazione di Riofonic è composta da nove eccellenze della Musica Popolare Brasiliana e del jazz: Paul Ricci (chitarra, arrangiamenti e produzione artistica), Kassin (basso) e João Cortez (batteria e percussioni) che costituiscono l’ossatura della sezione ritmica. In qualità di ospiti d’eccezione, a Roberto Menescal (voce e chitarra) si aggiungono Jaques Morelenbaum (violoncello), Marcelo Martins (flauto, sax soprano e sax tenore), Jessé Sadoc (tromba e flicorno), Rafael Rocha (trombone) e Jorge Helder (contrabbasso). Mafalda Minnozzi racconta la gestazione e descrive il mood di Riofonic: «Con la sua bellezza abbagliante e la sua energia vibrante, Rio ha scolpito la mia anima. Ogni angolo e ogni strada risuonano di melodie e ritmi che hanno guidato il mio percorso musicale e la mia carriera, in una sorta di viaggio spirituale intimo e profondo. Ecco il motivo di questo mio omaggio alla “Cidade Maravilhosa”, ai suoi compositori e a quel movimento chiamato Bossa Nova che ha rivoluzionato la musica del mondo».

Biografia Mafalda Minnozzi

Artista eclettica, completa, di rara eleganza, dalla toccante sensibilità interpretativa, dotata di carisma e notevole presenza scenica, Mafalda Minnozzi ha improntato la sua vita sul dialogo fra culture musicali differenti. Nel 1996 avviene il suo incontro con il Brasile in cui si consacra come artista particolarmente talentuosa, molto attiva sul palco e in studio di registrazione, tanto da pubblicare ben venticinque dischi, due DVD, numerose colonne sonore per film e serie televisive, decine di videoclip e centinaia di concerti. Grazie alle sue preziose qualità artistiche e umane, Mafalda Minnozzi stringe svariate collaborazioni assai significative con icone sacre della Musica Popolare Brasiliana quali Milton Nascimento, Leny Andrade, João Bosco, Guinga, Martinho Da Vila, solo per menzionarne alcune. Per quanto concerne la sua ricchissima discografia, Riofonic è la sua nuova perla attraverso cui esalta i colori di una città che tanto l’ha ispirata nel corso della sua carriera. Tale legame affettivo con la musicalità carioca è espresso anche nell’emozionante video-documentario Meu Rio che accompagna il lancio dell’album, rivelandone il “dietro le quinte”.

www.mafaldaminnozzi.com

www.youtube.com/mafaldaminnozzi

www.facebook.com/mafaldaminnozzi

www.instagram.com/mafaldaminnozzisinger