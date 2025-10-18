Riflessione e ironia in musica: Edoardo Tincani fuori con “Epicuro (bye bye AI)”

C’è un giardino antico, fatto di silenzi e riflessioni, dove il tempo sembra sospeso e i pensieri cercano la verità. In quel giardino passeggia Epicuro, il filosofo che invitava a raggiungere la saggezza rifuggendo i turbamenti inutili.

Ma se oggi lo stesso Epicuro fosse catapultato nel nostro presente, cosa direbbe davanti a una realtà in cui i social sono vetrine di esistenze fittizie e gli algoritmi governano sogni e relazioni, non senza affanni? È proprio da questa suggestione che nasce “Epicuro (bye bye AI)”, il nuovo singolo di Edoardo Tincani, in uscita su tutte le piattaforme dal 17 ottobre. Un brano che mescola filosofia antica, denuncia contemporanea e umorismo tagliente, trasformando un dialogo immaginario in un monologo che parla a ciascuno di noi.

Il pezzo è una riflessione pungente sul rapporto tra uomo e tecnologia. Tincani si rivolge al filosofo greco non per cercare risposte, ma per lanciare una critica sottile e ironica alla nostra epoca digitale. In un mondo sempre più dominato da social network e intelligenza artificiale, l’autore denuncia il rischio di perdere l’autonomia del pensiero, sostituita da un’apatia comoda ma pericolosa. La frase “Ma io ho voglia di vita, sai, di pensare da me senza alcuna AI, né algoritmi che succhiano l’anima, che mi rendono un’isola e mi tolgono libertà” diventa manifesto di un’urgenza: recuperare la libertà di pensare e sentire senza filtri.

La musica, composta da Stefano Malagoli, veste il brano con un’atmosfera sospesa tra il gioco e la riflessione. L’arrangiamento firmato da Marco Gatti è sorprendente: un passaggio spiazzante dal jazz al rock spezza l’ascolto e restituisce la stessa inquietudine che il testo racconta. Pianoforte, chitarra e sezione ritmica dialogano tra loro fra divertimento e tensione, creando un effetto straniante che accompagna perfettamente le parole di Tincani.

Con “Epicuro (bye bye AI)” Edoardo Tincani aggiunge un nuovo capitolo al suo percorso da cantautore impegnato, capace di intrecciare temi filosofici e attualità con una leggerezza che si dimostra incisiva. È un brano che invita a non cedere alla pigrizia mentale, a non lasciare che la tecnologia addormenti il pensiero critico, ma soprattutto a riscoprire la forza vitale degli esseri umani.

Biografia

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La sua produzione artistica affonda le radici nella fede cattolica, che da sempre ispira i suoi testi e le sue composizioni.

Nel 2016 ha pubblicato il libro E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano, una raccolta di poesie e canzoni che raccontano il suo percorso spirituale. Nello stesso anno ha prodotto il CD dal vivo Venga il tuo regno, testimonianza di un cammino musicale condiviso con il pubblico. Il 1° ottobre 2018, a Reggio Emilia, ha portato in scena il concerto Io Ti cercherò, un viaggio attraverso venti brani storici della sua carriera.

Nel 2022 ha fatto il suo debutto su Spotify con l’album Compagni di viaggio, dodici canzoni scritte e interpretate con le musiche di Daniele Semprini. Due anni più tardi, dalla collaborazione con Stefano Giuranno, è nato il disco 2033 E volgeranno lo sguardo, tredici brani dedicati al mistero della Pasqua. Parallelamente, grazie a Marco Gatti e all’etichetta Artisti Online, Tincani ha pubblicato numerosi singoli, tra cui sei featuring con Fausto Bizzarri e tre con la rock band LOOKin4.

Il 2025 segna una nuova tappa importante della sua carriera con l’uscita del terzo album Aedo, che conferma la sua vocazione di cantautore capace di intrecciare spiritualità, poesia e musica contemporanea.

