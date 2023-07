“Riflessi” è il nuovo album di Daniela Mastrandrea

Un viaggio emozionale durato quasi tre anni quello di Riflessi, quinto album della pianista e compositrice Daniela Mastrandrea. Quattordici composizioni per pianoforte, sviscerate attraverso una serie di appuntamenti, a mesi alterni, sul suo Canale YouTube.

«Siamo abituati a pensare che le cose possono accadere solo agli altri – spiega l’Autrice – e a credere di non meritarle ma, nella maggior parte dei casi, le cose non accadono perché siamo noi a non volerle abbastanza e mettiamo inconsapevolmente in atto processi auto-sabotanti. Riflessi è stata una scommessa, un modo del tutto nuovo di guardare al futuro, agendo sul presente, perché in fondo ciò che accade fuori è solo il riflesso di ciò che abbiamo dentro».

Scritto in piena pandemia e registrato nell’ottobre 2020, il disco Riflessi il 28 luglio conclude il suo percorso con l’ultima delle quattordici composizioni, ciascuna avvolta da uno stato d’animo differente.

Ascolta il disco su Spotify:

«Capita, a volte, che dentro di noi qualcosa si spezzi e si venga a lacerare un sentire, un pensiero, una situazione – continua a raccontare Daniela Mastrandrea – capita, altresì, che qualcosa nasca e metta le radici per modi di fare totalmente nuovi e diversi. Accade a tutti, o quasi, ad un certo punto della propria vita, di dover prendere atto e dover ammettere a se stessi, prima ancora che ad altri, che alcuni meccanismi vadano cambiati. Spesso si pensa che la lealtà la si debba solo al di fuori di noi; ma non c’è lealtà più profonda che quella verso se stessi, a prescindere da come si scelga di gestire il mondo fuori. Riflessi rappresenta il ciclo continuo della vita: respirare e prendere con sé ciò che dall’esterno arriva per riflettere all’esterno il nostro io interiore»

Riflessi, il disco della pianista Daniela Mastrandrea è disponibile su tutte le piattaforme digitali a questo link: https://lnkfi.re/riflessi.

Chi è Daniela Mastrandrea

A sette anni Daniela Mastrandrea comincia lo studio del pianoforte e a nove compone i suoi primi pezzi. Si diploma in pianoforte affiancando gli studi di composizione.

Si esibisce in numerosi festival e rassegne musicali come Piano City Milano, Festival Argojazz, Time Zones, Fasano Musica, Bari In Jazz, Experimenta e altri.

È vincitrice di diversi concorsi internazionali di composizione, premi e contest musicali, tra i quali Web Talent V.I.T.A. di Believe Digital, Fondazione Estro musicale, Premio Argojazz, Digital Contest Kleisma e L’artista che non c’era e altri.

Tra le sue composizioni premiate: Indesiderabile Tenerezza, Luci e Ombre, La Besana e Mondi Paralleli, ospite su Radio Classica, recensito da La Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, il Nuovo Quotidiano di Puglia, MAT2020, SOund36 e classificatosi tra le migliori proposte del 2020.

Ha all’attivo centoquarantacinque composizioni pubblicate tra album e singoli. Per citarne alcuni: Volo di Gabbiani (2005), Fluide Risonanze (2016), Lo Specchio (2018), Singoli 2019, Mondi Paralleli (2020) Solstitium e Riflessi (2021).

Ha recentemente inciso Duo, album per pianoforte e contrabbasso, in uscita nei prossimi mesi.

Social, streaming e Contatti