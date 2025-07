RIDILLO – nuovo album ‘POESIE ORECCHIABILI’

I Ridillo tornano con “Poesie Orecchiabili” – il loro album più ispirato di sempre

I Ridillo sono tornati sulla scena discografica con Poesie Orecchiabili, il nuovo album già definito dai fan più affezionati come il loro miglior lavoro di sempre. Questo progetto occupa un posto speciale nella lunga carriera della band, attiva fin dal 1991.

Il motivo? L’album esplora in modo profondo ed elegante il potere della parola, elevata alla sua forma più compiuta: la poesia.

Già nel loro primo album, i Ridillo avevano sfiorato il tema con Il poeta si diverte di Aldo Palazzeschi, interpretato in chiave goliardica e leggera. All’epoca non potevano immaginare che proprio quel brano sarebbe diventato il seme di un’intera visione artistica, oggi finalmente maturata.

Poesie Orecchiabili è infatti una vera e propria raccolta di poesie da ascoltare, innestate su groove frenetici, frizzanti e coinvolgenti — marchio di fabbrica del sound Ridillo.

I testi provengono da autori diversi per epoca, stile e visione: dai grandi classici come Quasimodo, Palazzeschi e Ungaretti, fino ai contemporanei come Bukowski, Stefano Benni e Guido Catalano. Non mancano incursioni nel nonsense e nel gioco verbale, in un omaggio alla poesia in tutte le sue forme.

Le fonti di ispirazione.

Il risultato è un disco che riecheggia con forza i maestri del funk – Earth, Wind & Fire, Average White Band, Sly Stone, Nile Rodgers – presentato l’8 luglio, in apertura al concerto degli Chic in Piazza Sordello a Mantova. Non mancano nemmeno raffinati assoli di tromba, degni del grande Maurice Davis dei Temptations.

A rendere il progetto ancora più ricco, la partecipazione di numerosi ospiti: musicisti, attori e poeti hanno accolto l’invito dei Ridillo, contribuendo con entusiasmo a un’esperienza musicale e letteraria insieme autentica, viva e profondamente originale.

E se qualcuno potrà storcere il naso per l’audacia di reinterpretare “mostri sacri” della poesia come Ungaretti, Palazzeschi o Bukowski, è proprio in questo gesto che risiede l’originalità dell’album. Sono, dopotutto, semplicemente poesie orecchiabili: un gioco intelligente, raffinato e appassionato, dove ogni brano ha il potenziale di essere il punto più alto della tracklist.

Guarda il video del brano QUELLI CHE NON SALUTI

Biografia

I Ridillo sono una storica band italiana nata nei primi anni ’90, nota per il suo stile inconfondibile che fonde funk e soul con un tocco tutto italiano.

Celebri per il loro groove contagioso e la capacità di alternare ironia e profondità nei testi, hanno conquistato un pubblico fedele con brani che spaziano dal funk più energico al pop più sofisticato.

Nel corso della carriera hanno pubblicato numerosi album e collaborato con artisti di primo piano, mantenendo sempre un suono distintivo e innovativo.

Ancora oggi portano la loro musica sui palchi di tutta Italia con la stessa energia e freschezza che li ha resi una band di culto nel panorama musicale nazionale.