RICK MARGITZA con Elio Coppola Trio al “Lennie Tristano” di Aversa

Un concerto di quelli che ti riconciliano con la Bellezza, quello tenuto per il primo appuntamento della stagione concertistica del Jazz Club Lennie Tristano di Aversa.

In un Auditorium Bianca D’Aponte pieno in ogni ordine di posto, si è esibito il sassofonista Rick Margitza, accompagnato dal trio del batterista Elio Coppola, con Andrea Rea al pianoforte ed Antonio Napolitano al contrabbasso.

Tra composizioni originali di Margitza e Coppola e alcuni standard della tradizione jazzistica (ricordiamo Jitterbug Waltz, Cry Me A River e Turnaround), i quattro musicisti si sono espressi al meglio delle loro capacità tecniche e poetiche, con trascinanti momenti di assieme e spunti solistici particolarmente coinvolgenti, sia sui tempi veloci che sulle ballad.

Ovviamente, pur apprezzando da tanti anni la bravura dei musicisti della sezione ritmica, l’attenzione era rivolta soprattutto al sax tenore di Rick Margitza.

Figlio e nipote d’arte (suo nonno e suo padre hanno suonato strumenti ad arco ad ottimi livelli), Margitza si è avvicinato alla musica sin da giovanissimo, approcciandosi inizialmente a strumenti di ambito classico. Il passaggio dall’oboe al sassofono e gli studi svolti al Berklee College of Music di Boston lo hanno poi inevitabilmente avvicinato al jazz, un linguaggio del quale è presto diventato protagonista.

In particolare, Margitza ha vissuto il 1989 come l’anno della sua svolta, quando aveva 27 anni. La pubblicazione del suo primo disco (“Color”, per la Blue Note) e l’entrata nel gruppo di Miles Davis vanno certamente considerate come i momenti di partenza di un percorso artistico importante, che lo ha visto realizzare numerosi dischi a proprio nome (tutti molto belli), portando avanti una ricerca stilistica ed espressiva che ha trovato la sua dimensione soprattutto nella forma del quartetto.

L’esperienza con Miles, per quanto importante, ha rappresentato quindi soltanto un momento della importante storia di musicista, perché Rick Margitza è soprattutto un grande artista, abile strumentista ma anche sensibile compositore, al punto da vedere alcune sue composizioni registrate in un disco monografico della South Florida Jazz Orchestra.

RICK MARGITZA + Elio Coppola Trio

Jazz Club Lennie Tristano

Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa

ven 8 marzo 2024