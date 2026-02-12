RICHARD ASHCROFT sul palco Lido di Camaiore (Lucca) il 21 giugno

Richard Ashcroft, domenica 21 giugno – nell’ambito del festival “La Prima Estate”, sarà protagonista sul palco del Lido di Camaiore, nello scenario suggestivo del Parco BussolaDomani.

Figura centrale della musica britannica contemporanea, Ashcroft è una delle voci più iconiche e influenti degli ultimi trent’anni. Prima con i The Verve, poi con una carriera solista di grande successo, ha firmato pagine fondamentali del rock inglese, distinguendosi per una scrittura intensa e per performance dal vivo di grande impatto emotivo.

Artista capace di coniugare profondità, carisma ed eleganza, Ashcroft incarna perfettamente lo spirito de La Prima Estate e l’atmosfera unica della Versilia. Lo conferma la sua recente partecipazione come special guest nello storico tour di reunion degli Oasis, che ha riportato al centro dell’attenzione internazionale una delle stagioni più leggendarie della musica anglosassone: il britpop.

Joan Armatrading cantante e chitarrista di chiara fama ha dichiarato:

“Richard Ashcroft ha usato ‘Love And Affection’ come base per la sua nuova canzone. Adoro come ha utilizzato il mio brano e adoro la sua ‘Lover’.”

Video del brano Lover

Il Festival La Prima Estate ritorna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al ParcoBussolaDomani di Lido di Camaiore.

Il programma del festival “La Prima Estate 2026” prevede:

venerdì 19 giugno: Jack White – The Hives – Sunday (1994)

sabato 20 giugno: artisti da annunciare

domenica 21 giugno : Richard Ashcroft – The Libertines – The Wombats

: – The Libertines – The Wombats venerdì 26 giugno: Nick Cave & The Bad Seeds – Sleaford Mods – Emiliana Torrini

sabato 27 giugno: Gorillaz – Wolf Alice – Nation of language

domenica 28 giugno: Twenty One Pilots – Wet Leg – artista da annunciare

I biglietti per le singole serate e il 3 days pass per il secondo weekend sono già disponibili su ticketone.it.