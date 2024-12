“Ricchi dentro” è il nuovo singolo dei PLZ

Già anticipato da “cose belle” e “107 (opinioni)“, venerdì 13 dicembre 2024 esce su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo dei P L Z, dal titolo “ricchi dentro“. Un nuovo capitolo per il duo senza volto di stanza a Milano: un’anima pulsante techno pop, una creatura luminosa dalle venature cantautorali che, come uno spettro, vedevamo aggirarsi per la scena musicale già dal 2021, quando uscì l’album di debutto “M E G A“, e che ora (finalmente) è di ritorno con un nuovo disco in uscita nel 2025.

L’immagine di copertina creata da Emanuele Ferretti, che ha curato anche le copertine dei precedenti singoli, incarna perfettamente il misto di rabbia e voglia di tenerezza che anima il brano, fra picchi di esaltazione e cadute nella disillusione, in cerca di quel tocco amorevole che ripristini una qualche forma di equilibrio.

“ricchi dentro è il coro di un melodramma in stile telenovela anni ’70 distrutto da un beat in 7/8. Un crimine sta per consumarsi: “Louis Antonio sta per uccidere sua moglie e il ragazzo”.

Ma il coro è troppo distratto dai bagliori inclusivi del progresso per accorgersene.

Chiamatela, se volete, grottechno.”

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/3LvzYi6fRTcMa3gVHffzTl?si=UaC5NUz_Ri2S6kPxqPfssw

Scritta, suonata e prodotta da P L Z (Giacomo Carlone/Diego Palazzo)

Mix e master di Giacomo Carlone presso Supermoon Studio

Copertina di Emanuele Ferretti (instagram @beautysucksorkills)

BIO:

Che la si pronunci separando i suoni delle lettere o tutto insieme come “please”, dietro la singla in questione (e le maschere in lattice) si malcelano Diego Palazzo (Egokid, Baustelle) e Giacomo Carlone (produttore di Belize, Angelica, Dada Sutra, Abe, Damon Arabsolgar, Mombao). Il loro primo disco “MEGA”, uscito per Costello’s nel 2021, immaginava in piena pandemia il pop italiano in chiave tech-house, electro e drum&base, con un tono teneramente dissacrante sulle cose della vita. Dopo una lunga pausa, i P L Z tornano oggi con uno stile notturno introspettivo, lanciato in direzione dubstep/UK garage, con produzione e testi più asciutti, sempre guidati dalla stessa voglia di spiazzarsi per creare qualcosa di eccitante.

https://www.instagram.com/plzplzplzmusic/