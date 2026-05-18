RHPositivo presenta “L’Evoluzione Della Mia Specie” su tutti gli store digitali

Dopo oltre trent’anni di attività nella scena hip hop italiana, RHPositivo torna con “L’Evoluzione Della Mia Specie”, il nuovo singolo in uscita il 18 maggio 2026 per RH LAB. Un brano che non sceglie la nostalgia, ma utilizza il peso dell’esperienza per costruire una nuova fase artistica, mantenendo intatta l’identità storica del collettivo nato a Parma nel 1992.

Quarto estratto dall’album “DA DOVE TUTTO È INIZIATO”, previsto nel 2026, il singolo unisce diverse anime dell’hip hop underground italiano attraverso la collaborazione con Hura Hara, Stritti e Dj Keyo. La produzione è firmata da Francisco “Cisco” Bonardi insieme a Hura Hara, mentre il beat è curato da Cisco. Il risultato è un pezzo intenso e identitario che mescola boom bap classico, soul-jazz, spoken urban e attitudine conscious.

Il titolo del brano riprende il verso centrale del ritornello: “l’evoluzione della mia specie”. Una frase che diventa il concept dell’intero pezzo. “Specie” non viene intesa in senso biologico, ma come percorso personale e collettivo: la trasformazione di chi attraversa contraddizioni, dolore, crescita e ricerca di consapevolezza. Il brano racconta la vita come uno scontro continuo tra fragilità e resistenza, dove evolversi significa imparare a respirare, riflettere, seminare e restare umani.

Un incontro tra generazioni e identità dell’underground italiano

Dal punto di vista sonoro, “L’Evoluzione Della Mia Specie” recupera l’anima più autentica dell’hip hop italiano anni ’90 senza rincorrere trend contemporanei. Batterie secche, campionamenti emotivi, scratch classici e atmosfere soul costruiscono un brano profondo e cinematografico, sospeso tra strada e spiritualità urbana.

La struttura richiama una posse track contemporanea: Cisco apre il pezzo con una strofa introspettiva e consapevole, Stritti inserisce il proprio stile tecnico e la sua storica visione della cultura hip hop, mentre Pyro chiude con energia street e appartenenza RHPositivo. Hura Hara firma invece un ritornello magnetico, tra cantato e mantra urbano, aggiungendo una forte componente jazz-rap che evolve ulteriormente il suono del collettivo. Dj Keyo arricchisce il tutto con scratch dal gusto rigorosamente old school.

Il singolo affronta temi oggi più attuali che mai: salute mentale, crescita personale, autenticità, gratitudine e legami umani. RHPositivo sceglie di raccontare la complessità della vita senza filtri, trasformando la musica in uno strumento di resistenza emotiva e identitaria. Non semplice intrattenimento, ma una presa di posizione artistica chiara: certe radici hanno ancora qualcosa da dire.