“RETINA” è il nuovo singolo del cantautore rock Cappie

Esce venerdì 16 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Cappie, uno di quegli artisti che vivono nell’energia viscerale del rock italiano. Chitarre distorte, voce graffiante, testi che alternano rabbia e vulnerabilità: tutto in Cappie sembra parlare di un’urgenza autentica, quella di chi scrive canzoni perché non sa farne a meno.

“Rètina” racconta la distanza emotiva e fisica tra due persone che non si sono mai davvero lasciate. Cappie descrive il senso di sospensione che segue una separazione, quando ci si rifugia dietro uno schermo nel tentativo di restare connessi, anche solo con un ricordo.Le immagini di pioggia d’agosto e occhi chiusi evocano un’estate interrotta, piena di cose non dette. Il brano alterna strofe intime e malinconiche a ritornelli energici, trasformando l’attesa in un urlo trattenuto. “Rètina” è una canzone sulla nostalgia, ma anche sulla speranza che, nonostante tutto, qualcuno torni a prenderci. Un loop emotivo che si rompe solo quando si trova il coraggio di andare via.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/cappie_retina

Prodotto da: Cappie, Federico Carpita (Il Corpo Docenti)

Mixato da: Federico Carpita (Il Corpo Docenti)

Masterizzato da: Claudio Giussani @ Energy Mastering, Milano

BIO:

Batterie esplosive, bassi distorti e un muro di chitarre fanno da sfondo alle melodie su cui ballano testi introspettivi e riflessioni della vita di un non-più-adolescente. Questo è Cappie, pseudonimo con cui Mauro Cappabianca alza la mano e prende parola: le sonorità pop-punk di matrice californiana degli anni 90 incontrano la lingua italiana, passando per il grunge, per il pop, per l’emo, per tutto ciò che, a modo proprio, possa dare una voce alla rabbia e alla frustrazione che da dentro gridano “Io sono ancora qui”. Principali influenze sono Green Day, Foo Fighters e Blink-182 in ambito internazionale, Verdena e Fast Animals and Slow Kids sulla scena nazionale.

Il progetto nasce a gennaio 2020. A febbraio 2023 esce l’EP di debutto Brainstorm, totalmente autoprodotto dalla Cappie, seguito a fine agosto 2023 dal singolo Tornerai, anche questo autoprodotto. Dall’estate 2024 inizia la collaborazione con Davide “Divi” Autelitano (Ministri) eFederico Carpita (Il Corpo Docenti) per la produzione del secondo EP di Cappie, che vede l’uscita del primo singolo “Forse È Il Destino” a novembre dello stesso anno. La collaborazione con Federico Carpita, procede per il singolo successivo uscito a gennaio 2025, “Soli Al Mondo” e vedrà il nuovo singolo “Rètina”, fuori da venerdì 16 maggio 2025.

