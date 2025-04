“Resto” è il nuovo singolo di Luca Annoni

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 aprile 2025 per Bunker (distr. Believe) il nuovo singolo di Luca Annoni dal titolo “Resto”. Il brano racconta di quel momento a metà, sospeso tra la fine di un amore e l’impossibilità di lasciarlo andare. È il momento in cui ci si aggrappa alla magia di ciò che è stato per tenere accesa la speranza. E anche quando tutto sembra negare una rinascita, rimane il grido del desiderio che chiede all’universo di trovare il modo di riaccendere ciò che si è spento.

“In quella strana capacità di far convivere il lasciar andare le cose e lo sperare che le cose continuino, si gioca una buonissima parte del nostro star bene al mondo. Si tratta proprio di trovare un equilibrio sacro, quando le cose finiscono. Quanto resistere? Quanto lasciar andare?”

AUTORE E COMPOSITORE: Luca Annoni

PRODUTTORE: Luca Annoni

MIX E MASTER: Davide Tagliapietra

MANAGEMENT: Plus Mgmt

ETICHETTA: Bunker

BIO:

Luca Annoni è un cantautore, polistrumentista e produttore indie-pop, cresciuto immerso nella musica. Sempre circondato da strumenti, si diploma in batteria all’Accademia di Milano, guidato da alcuni tra i più grandi musicisti italiani. Il suo percorso è nutrito da esperienze di vita intense, viaggi in solitaria e due tesi di laurea in Filosofia, che contribuiscono a renderlo un artista eclettico, aperto alla sperimentazione e alla contaminazione sonora. Nel 2020 debutta con l’album “Per ogni linea di contorno”, dando il via a un viaggio musicale che prosegue con una serie di singoli sostenuti dai principali distributori italiani. La sua scrittura, radicata nelle esperienze personali e nelle sue emozioni più profonde, segue un’unica regola: l’onestà. Ma ogni brano diventa per gli ascoltatori un invito a viaggiare, perdersi e ritrovarsi dentro la propria singolare storia. Nel corso degli anni si esibisce su palchi prestigiosi del Nord Italia, tra cui Arci Bellezza (Milano) e Bloom (Mezzago). Nel 2025 firma con il management Plus e con l’etichetta discografica Bunker di Davide Tagliapietra (Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Biagio Antonacci), con cui sta lavorando al suo secondo album.

