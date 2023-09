“Respiro ancora” è il nuovo singolo di Giulia Casieri

Esce venerdì 31 agosto 2023 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Giulia Casieri dal titolo “Respiro ancora“. Un nuovo capitolo e un nuovo inizio per la cantautrice in bilico tra Monza e Milano che ha voluto raccontare una rinascita interiore. Un brano che sancisce la fine dell’estate, dedicato a chi ha voglia di respirare, ancora.

“È una stanza bianca ad avermi salvata…”, racconta la stessa Giulia riguardo le esperienze che l’hanno influenzata, “…una stanza in tempesta, una tempesta travolgente. Ma e’ grazie a lei che, adesso, sono risalita. Finalmente, respiro ancora”.

SCOPRI IL BRANO:

https://bfan.link/respiro-ancora

BIO:

Giulia Casieri è una cantautrice. Fin dalla giovane età si avvicina al mondo musicale, innamorandosi del canto. Dal 2010 al 2012 entra a far parte della famiglia Accademica di CPM, dove approfondisce l’aspetto tecnico ed interpretativo. Nel 2014 Giulia conosce Frequenze Studio dove entra in contatto con un gruppo musicale, chiamato Up2Funk, con il quale inizia ad esibirsi in alcuni locali tra Milano e Monza come interprete di gruppi cover funk e RnB. Nel 2018, partecipa alle selezioni delle 68 esima edizione di Sanremo Giovani con il brano “Come Stai”, fino ad arrivare al palco dell’Ariston tra gli 8 finalisti.

https://www.instagram.com/giuliacasieri/