Remo Anzovino festeggia 20 anni di carriera con il nuovo album “Atelier”

Il pianista e compositore Remo Anzovino celebra i venti anni di carriera con Atelier, in uscita il 24 gennaio 2025 per DECCA ITALY, distribuito da Universal Music Italia. Un album unico, registrato dal vivo con il pubblico, che contiene 20 brani rappresentativi della sua carriera, riarrangiati in nuove e originali versioni, e un inedito.

Dopo il successo di Don’t Forget to Fly (2023), Anzovino torna con un’opera che celebra lo spirito delle grandi occasioni, includendo brani dai suoi album più celebri (Dispari, Tabù, Igloo, Viaggiatore immobile) fino al suo primo disco internazionale Nocturne. Tra le tracce, troviamo anche composizioni simbolo come Nocturne in Tokyo e 9 ottobre 1963 (Suite for Vajont).

Con oltre 30 milioni di streaming e riconoscimenti prestigiosi come il Nastro d’Argento 2019 per le sue colonne sonore, Remo Anzovino si conferma tra i principali esponenti della musica strumentale contemporanea. Atelier non è solo un album, ma un viaggio che unisce musica, arte e cinema, testimoniando la capacità unica di Anzovino di superare confini culturali e di genere.

Biografia di Remo Anzovino

Nato a Pordenone nel 1976, Remo Anzovino si è laureato in giurisprudenza e ha intrapreso parallelamente una straordinaria carriera musicale. Autore di 22 album ufficiali, ha composto musiche per cinema, documentari e progetti internazionali, tra cui la campagna Unesco #NoiSiamoOceano e il Memoriale 14 Agosto 2018 dedicato alle vittime del Ponte Morandi. Le sue collaborazioni spaziano da artisti come Gino Paoli e Giuliano Sangiorgi a progetti cinematografici come Van Gogh – La Grande Arte al Cinema.