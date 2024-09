Ramo racconta “Tossici”, il suo singolo sulle relazioni tossiche

“Tossici” è il nuovo singolo del cantautore melegnanese Ramo.

Scritta e prodotta in collaborazione con Antonio “Naba” Martini, la canzone tratta del delicato tema delle relazioni tossiche.

In particolare, Ramo prende spunto dalla sua storia personale e invita chi ne sta uscendo a fermarsi a riflettere per fare tesoro dell’esperienza e crescere a livello personale.

Di “Tossici” – disponibile dal 6 settembre sulle principali piattaforme di streaming e download – vi avevamo già parlato in un nostro articolo ma, incuriositi, abbiamo voluto intervistare Ramo ed approfondire con lui questa canzone.

Benvenuto Ramo, partiamo subito dal titolo del brano Forte, incisivo, impattante… se vogliamo anche di duplice interpretazione. Cosa ti ha spinto a scegliere questo nome per il tuo nuovo progetto?

Ciao ragazzi e grazie mille per l’invito!

Assolutamente! ho voluto dare un nome corto al brano proprio per questo motivo, avrei potuto chiamarlo “Amore tossico” ma avrebbe perso quell’alone di mistero che, ho notato, che si è creato in molti.

Quando ne parlavo con gli amici oppure in giro, infatti, i pareri si sono suddivisi in due, e, la maggior parte, pensavano che si parlasse di argomenti sociali tipo proprio la tossicodipendenza, però, chi sa la mia storia, ed ha ascoltato bene i brani precedenti, ha optato per la risposta corretta!

In qualsiasi caso si è creato molto stupore all’uscita del brano.

Rispetto al tuo precedente lavoro cos’è cambiato e al tempo stesso cos’è rimasto?

rispetto a “R.E-state a casa (Remix)”? sicuramente la voglia di fare musica e pubblicare! Sta aumentando in maniera esponenziale! sto scrivendo veramente tanto ed ho un botto di idee (le note del mio telefono sono diventate un campo minato) (ride).

Cos’è rimasto invece? sicuramente la mia autenticità, e la mia voglia di sperimentare! I prossimi singoli saranno completamente differenti dai precedenti

Vuoi anticiparci che veste visiva di questo brano all’insegna della forte emozione?

Per il video? Sarà un video in stile Hey There Delieah, per chi è cresciuto con MTV ed All Music ricorderà certamente questo video e questo brano stratosferico (a mio parere)

Il brano richiede sicuramente una buona capacità interpretativa, hai già qualche idea per renderlo al meglio nei live?

L’ho presentato in anteprima proprio alla mia data di Mairano qualche settimana fa (ed una prima dell’uscita), sicuramente è un brano da asta e con luci soffuse, sarebbe bello, in un futuro, vedere qualche accendino e torcia da parte del pubblico!

Data la tua fervida attività dell’ultimo anno ci chiediamo… ma è in cantiere un disco?

Eh… L’idea c’è! non voglio sbilanciarmi troppo!

Diciamo che l’idea c’è! il fatto di pubblicare i brani in “capitoli”, scegliendo una pubblicazione, volutamente sfalsata è, appunto, per dare più significati a chi ascolta!

ascoltato in ordine cronologico d’uscita (per esempio, “Tossici” è il capitolo 4, in precedenza sono usciti il capitolo 0, 1, 2, 3 e successivamente il 7, 8, 9), l’ascoltatore, riceverà un certo mood ed una storia differente, in ordine di capitoli, invece, avrà tutt’altro senso!

Di conseguenza… In ordine d’uscita, sarebbe d’ascoltare in questo ordine: 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6. In Ordine cronologico, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… Tipo Star Wars insomma!