Ramo Lancia un Grido di Speranza con il Nuovo Singolo “Chiedo aiuto!”

Il cantautore melegnanese Ramo torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Chiedo aiuto!”, un brano che affronta un tema delicato e attuale: la richiesta di aiuto quando ci si trova ad affrontare difficoltà che da soli sembrano insormontabili. Il pezzo è un sincero ringraziamento verso tutte quelle figure professionali che lo hanno sostenuto nel suo percorso di recupero della salute mentale, una testimonianza di gratitudine che si traduce in musica.

Con “Chiedo aiuto!”, Ramo si apre al pubblico in maniera autentica, condividendo un’esperienza personale che ha segnato profondamente il suo percorso umano e artistico. Il brano è una dichiarazione d’intenti che invita a rompere il tabù legato al chiedere supporto, sottolineando l’importanza di rivolgersi a professionisti del settore – non solo in ambito sanitario – quando necessario. La sincerità delle liriche si riflette in un sound che si ispira all’attuale scena emo-punk, con chitarre graffianti e ritmi incalzanti, ma senza perdere la capacità di emozionare.

Prodotto da Antonio “Naba” Martini, “Chiedo aiuto!” si presenta come un’evoluzione sonora per Ramo, che sceglie di esplorare sonorità più energiche e contemporanee, mantenendo però la profondità emotiva che lo contraddistingue.

“”Chiedo aiuto!” un urlo che per troppo tempo ho avuto dentro che, però, aveva bisogno d iessere esternalizzato prima dalla mia mente e poi su carta e penna per poter invogliare chi, ha bisogno ma storce il naso a chiedere una mano da terze persone al momento sconosciute ” ha dichiarato l’Artista.

Chiedo Aiuto! e disponibile dal 18 ottobre 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Chiedo aiuto! su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/2nUiuZ7TZKbQV0FeYlWGnt?si=f17c7202efbb42e0

Biografia

Ramo, all’anagrafe Stefano Ramelli, di origini Bergamasche e Calabresi ma cresciuto a sud di Milano (per esattezza a Melegnano) per poi, col tempo, trasferirsi a Tavazzano con Villavesco (provincia di Lodi).

Fin da piccolo con la passione per la musica, da sempre, compagna di vita e, col tempo un sogno che non è mai stato abbabndonato.

Dopo vari progetti con varie Band (tra cui le spesso citate dallo stesso Ramo: le Chiamate Perse, i Porci Scomodi, Black’n’out ed altri progetti), la decisione di cominciare il percorso da solista.

Dopo vari anni di indecisioni sui brani da pubblicare, il 29 Settembre 2023 arriva il primo singolo ufficiale da Solista, che grazie alla produzione di Antonio “Naba” Martini esce il brano “Quella fotografia”, nello stesso anno usciranno anche “Ricomincio da qui” e la cover autoprodotta “L’ultimo bicchiere”.

il 2024 inizia subito bello carico (sempre accompagnato da Naba) con il brano dedicato al disturbo alimentare e mentale chiamato “Ortoressia”, per proseguire il percorso con “Il futuro non è scritto”, “…E non c’è niente da”, “Una vita diversa”, “R.E-state a casa” con il rispettivo Remix prodotto da Pep dello studio 18.1 Recording di Lodi accompagnato dal Rapper URLODIMEZZANOTTE, fino ad arrivare a Settembre con l’uscita di “Tossici”.

il 18 Ottobre esce il brano “emo” del cantante Melegnanese intitolato “Chiedo Aiuto!” dedicato ed ispirato al suo periodo sotto cure degli psicologi, ringraziandoli con questo brano.

Il brano è il capitolo 5 del suo percorso musicale, il numero è corretto, la pubblicazione è volontariamente sfalsata, visto che, lo stesso Ramo ha dichiarato che vuole raccontare due storie diverse con le stesse canzoni.

Si inizia dal capitolo Zero, “Quella fotografia”, per passare al Capitolo 1 “Ricomincio da qui” per arrivare al secondo ed al Terzo “Ortoressia” ed “Il futuro non è scritto” (volontariamente messo come terza traccia). Successivamente, sono usciti gli ultimi capitoli (7, 8, 9) “…E NON C’E’ NIENTE DA”, “UNA VITA DIVERSA” e “R.e-State a casa”. Con l’uscita del capitolo 4 “Tossici” si comincia a svelare sia la parte centrale che uno dei probabili finali che, viene accentuato dall’uscita del capitolo 5 “Chiedo Aiuto!”.

CONTATTI

https://linktr.ee/steramo94