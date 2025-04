“Raggio di sole” è il nuovo singolo di Giovanni Battistin

É disponibile da venerdì 4 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista padovano classe 1996 Giovanni Battistin, un nuovo capitolo dal titolo “Raggio di sole” (fuori per Scissor Salad, in distribuzione Believe Music Italy).

Un brano intenso e personale, che anticipa il nuovo disco in uscita dal titolo “Ultimo accesso“, e che descrive una sensazione di contrasto tra gioia e tristezza, invitando l’ascoltatore a riflettere sul significato delle relazioni passate. Il singolo celebra la nostalgia dei ricordi e l’impatto che determinate persone hanno avuto all’interno della nostra vita, sia nel bene che nel male.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/raggio-di-sole-2



Scritto e composto da Giovanni Battistin

Giovanni Battistin: voci, chitarra acustica, basso, lap steel, piano, sintetizzatori

Tommaso Zoppello: chitarra elettrica, piano, sintetizzatori

Giulio Dalla Mora: sassofono in Luna (Troviamoci una scusa)

Missato e registrato da Tommaso Zoppello nel suo studio

Masterizzato da Ivan Zora nel suo studio

Concept grafico di Giovanni Battistin con la collaborazione di Jacopo Antonello

BIO:

Giovanni Battistin è un polistrumentista e cantautore alt-pop padovano classe ‘96.

Al momento è in uscita “Ultimo Accesso“, il suo ultimo EP prodotto insieme a Tommaso Zoppello e masterizzato da Ivan Zora, un viaggio di quattro brani che esplora il mondo delle relazioni interpersonali nell’era digitale. Dopo un lungo percorso tra lezioni accademiche e autodidattismo, esordisce nel 2017 con l’album “Nemmeno Per Sbaglio” composto dalle sue primissime canzoni scritte in italiano. Segue l’anno successivo “Più O Meno Per Sbaglio”, con alcune versioni alternative del precedente lavoro e il brano “Raggio Di Sole“, in un embrionale versione acustica, registrata in presa diretta con Giacomo Cleva alla chitarra.

Nel 2019 collabora con Trizio e Inside Emerica al singolo “Variabile Estivo” e nel 2020 pubblica “Amuchina” dalla sua camera da letto in pieno lockdown. In tempi più recenti, nel 2024, collabora alla composizione di “A Pezzi“, brano contenuto nell’album rap “Shark Life Mixtape Vol.II” di SKULL SHARK.

Ha collaborato dal vivo con altri progetti originali tra cui Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi, Grigio Scarlatto, GALASSIA CLUB e Claya UA. Il progetto è pensato per essere suonato dal vivo in full band, con Giovanni che canta suonando la chitarra acustica, accompagnato da Tommaso Zoppello alla chitarra elettrica, Trizio al basso e Mattia Gobbo alla batteria e sequenze.

https://www.instagram.com/giovannibattistin_/