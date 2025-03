Raffica pubblica il nuovo album “Panico”

Raffaella De Falco, in arte Raffica, debutta con il suo primo EP intitolato “Panico”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Panico” è un progetto composto da 7 tracce, anticipato da cinque singoli distribuiti nell’arco di un anno. L’EP esplora le diverse sfaccettature dell’artista, spaziando tra sonorità pop, influenze urban e un’anima cantautorale ben definita.

Il panico come ispirazione creativa

Il tema centrale dell’EP è proprio il panico, inteso non solo come uno stato d’animo negativo, ma anche come uno stimolo vitale, una spinta ad abbracciare la vita con grinta. Il sound fresco e moderno ammicca alle sonorità più mainstream, mantenendo sempre quel filo conduttore che caratterizza lo stile di Raffica: diretto, sincero e pieno di energia.

La voce di raffica: un’urgenza di esprimersi

L’artista descrive così il suo lavoro:

“È un diario fresco per i giovani adulti di oggi.

È un disco in cui sono presenti tutti gli strati della mia persona, passando da temi volutamente leggeri ad altri con significati più criptici. Panico perché è sicuramente lo stato d’animo che ho sentito più presente durante tutto il processo artistico… mi ha fatto tanto dannare, ma anche tanto volare.”

Con la forza dei suoi 30 anni, Raffica racconta la propria vita senza filtri, con una voce che sembra urlare le sue emozioni in faccia all’ascoltatore, trasmettendo tutta l’intensità del suo percorso personale e artistico.

Video dell’EP Panico

Biografia

Raffaella, in arte RAFFICA, nasce alle pendici del Vesuvio e sin da giovane si distingue per la sua passione per la danza e la musica. Inizia a studiare danza classica e contemporanea all’età di 6 anni, diplomandosi in entrambe le discipline.

Da adolescente, si avvicina al canto, studiando con vari maestri e incidendo il suo primo brano inedito. Partecipa a numerosi concorsi, e nel 2019 entra a far parte dell’Accademia Spettacolo Italia. L’anno successivo, ha l’opportunità di aprire il concerto di Tony Esposito e la sua band al Wine Art Jazz Fest.

Nel 2021 pubblica tre brani inediti e con uno di essi, “Pos/To/Me”, conquista un posto al Deejay On Stage di Riccione. Nel gennaio 2022, arriva in semifinale al Premio Fabrizio De André, mentre a febbraio dello stesso anno esce il suo primo EP, “Fenomeni Paranormali”, che le permette di arrivare in finale al Musicultura, dove vince il premio della serata come migliore performance.

Nel corso dell’estate 2022, intraprende il “Fenomeni Paranormali Tour”, portando la sua musica in giro per l’Italia. A settembre, si qualifica come semifinalista al Premio Musica contro le mafie e vince il contest Alghero Music Spotlight, aprendo il concerto di Ariete e Venerus. Nella seconda metà del 2022, pubblica altri due inediti: “Come baci bene” e “Palloncino Rosso”.

Chiude l’anno con una performance speciale aprendo il concerto di Rkomi in Piazza del Plebiscito (Napoli) per l’evento di Capodanno.

Nel 2023, Raffaella torna con il nuovo singolo “Per sempre estate” e si esibisce per la prima volta al Napoli Pizza Village. Nel 2024, decide di cambiare nome in RAFFICA e annuncia l’uscita del suo nuovo disco “PANICO”, nel febbraio 2025.