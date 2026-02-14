Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese al Vicenza in Festival dal 1 al 3 settembre

Vicenza in Festival con Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese, dal vivo, nello scenario monumentale che abbraccia la Basilica Palladiana, la Loggia del Capitaniato di Andrea Palladio e il Monte di Pietà. Tre generi, diverse generazioni, solo grande musica: Vicenza in Festival si conferma fra gli appuntamenti più attesi di fine estate, trasformando il cuore della città in un prestigioso palcoscenico.

RAF – 1 settembre

Raf, in gara a Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli, presenterà il nuovo tour “INFINITO – ESTATE 2026”, a 25 anni dall’uscita di Infinito, uno dei pezzi simbolo della sua carriera.

Prevendite:

Apertura: venerdì 13 febbraio, ore 16.00 – Poltronissima: €43 + prevendita – Poltrona: €34 + prevendita

MADAME – 2 settembre

Madame, torna in tour dopo un percorso fatto di successi, pause e brani capaci di raccontare la sua generazione. Francesca Calearo (in arte Madame) firma il primo contratto discografico a soli 16 anni; il singolo Sciccherie ottiene il Disco di Platino. Nel 2023 conquista il grande pubblico con “Il bene nel male”.

Prevendite:

Apertura: venerdì 13 febbraio, ore 18.00 – pit area in piedi €52 + prevendita – posto in piedi : €43 + prevendita.

ELIO E LE STORIE TESE – 3 settembre

Elio e le Storie Tese tornano dal vivo dopo la reunion nata dal Concertozzo, la “Woodstock dell’inclusione”. A Vicenza porteranno “ELIO E LE STORIE TESE à la carte!”, uno spettacolo con scaletta variabile, scelta direttamente dal pubblico. Una proposta sempre diversa, nello stile ironico e imprevedibile che li contraddistingue.

Prevendite:

Apertura: venerdì 13 febbraio, ore 16.00 – Poltronissima Gold: €52 + prevendita -Poltronissima: €43 + prevendita – Poltrona: €34 + prevendita. (Pacchetto VIP €89,80 comprende: Biglietto Poltronissima Gold + Ingresso dedicato + Drink di benvenuto in area riservata + Pass commemorativo dell’evento).

Inizio concerti: ore 21.00

Un cartellone che unisce pop, nuova canzone d’autore e comic rock in una piazza che sembra scolpita per la musica. Vicenza prepara il palco, il resto lo farà l’energia del pubblico