“Radio” è il nuovo singolo di Leanò

Esce giovedì 22 giugno 2023 per Stazione Musica Records e in distribuzione Artist First il nuovo singolo di Leanò, dal titolo “Radio“. Un nuovo singolo per la cantautrice di Milano che ci racconta una vendetta estiva, rigorosamente mancata, con un brano che nasce e viene scritto per non fare Uma Thurman in Kill Bill. Sbalzi d’umore, cene bruciate, la rabbia che si balla anche, nuovi tunnel musicali di atmosfere subacquee. Com’è iniziato tutto? Con una radio buttata dalla finestra.

Una persona ha buttato una radio anni ‘50 che mi aveva regalato mia nonna.

Ho pensato: perché ci sono rimasta così male? In fondo è solo un oggetto. Cosa vuol dire perdere un oggetto che a uno sguardo superficiale potrebbe essere sostituibile per la sua funzione? Ho capito che dovevo raccontare di rabbia e bellezza. La bellezza delle cose che hanno un valore per quello che rappresentano: un valore affettivo, artistico, culturale e simbolico. Valori sempre più distanti dalle logiche che dominano le nostre vite, nelle società in cui viviamo. Radio racconta di una bellezza che ci sfugge sempre di più e della rabbia di essere immersə in una mentalità consumista per cui una cosa se è vecchia o un po’ rovinata la si butta.

“La normalità non esiste, ma la tua non mi appartiene”: consapevoli che ciò che viviamo è un costrutto culturale, non esistono valori “normali”, una normalità generale, ma tante normalità, tante nicchie. Con questa frase voglio dire che nonostante la normalità non esista, la normalità di quella persona, il suo modo di vivere il mondo, e di non vedere la bellezza, non mi appartiene.

“Chi l’ha detto che se mi tieni il portone devo entrarci dentro”. Perché nonostante tutto ci sentiamo obbligatə a non esprimere la nostra rabbia? La rabbia è socialmente considerata come un comportamento sbagliato, soprattutto se espressa da donne, ma questo non vuol dire doverla reprimere. Recuperare il nostro sé animale, e trovare un modo sano di esprimere la nostra rabbia (anche spaccando muri) è importante.

BIO:

Leanò è una cantautrice e musicista milanese.

Di origini cilentane, con un un approccio sperimentale e di ricerca, Leanò unisce sonorità indie-pop/urban a richiami della tradizione folk del Sud Italia. I temi delle sue canzoni vengono affrontati con un linguaggio semplice e onirico, che riflette una lettura curiosa e attenta sia del mondo che la circonda, sia del proprio mondo interiore.

